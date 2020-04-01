с чего всё началось

В 2015 и 2016 годах UFC организовал поединок, но бойцы отказались участвовать в нем из-за травм. В 2017 году Хабиб Нурмагомедов из-за чрезмерных усилий по сгонке веса попал в преддверии боя в больницу, а через год бой не состоялся из-за травмы колена у Тони Фергюсона.

Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.

Общество Вернувшихся из Таиланда новосибирцев изолировали в пансионате Как сообщает КП-Новосибирск, чтобы не допустить распространения коронавируса, который могли «подцепить» за рубежом туристы, их поместили в один из пансионатов Новосибирской области.

Здоровье Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.

Общество Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5 Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.

Шоу-бизнес Павел Прилучный вернулся к семье Популярный актер Павел Прилучный вернулся к семье и снова живет в одном доме с Агатой Муцениеце.

Общество Действие водительских прав просят продлить в условиях пандемии Федерация автовладельцев России (ФАР) просит правительство РФ автоматически продлить на полгода сроки действия водительских прав граждан, говорится в обращении ФАР.