Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъНурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном

В 2015 и 2016 годах UFC организовал поединок, но бойцы отказались участвовать в нем из-за травм. В 2017 году Хабиб Нурмагомедов из-за чрезмерных усилий по сгонке веса попал в преддверии боя в больницу, а через год бой не состоялся из-за травмы колена у Тони Фергюсона.
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с чего всё началось
«Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно у меня , как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это», — написал
 российский боец смешанных единоборств в Instagram.
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