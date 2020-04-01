Коронавирус
КоммерсантъНурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
В 2015 и 2016 годах UFC организовал поединок, но бойцы отказались участвовать в нем из-за травм. В 2017 году Хабиб Нурмагомедов из-за чрезмерных усилий по сгонке веса попал в преддверии боя в больницу, а через год бой не состоялся из-за травмы колена у Тони Фергюсона.
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с чего всё началось
«Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно у меня , как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это», — написал российский боец смешанных единоборств в Instagram.Forbes17:56
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Общество
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Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
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Действие водительских прав просят продлить в условиях пандемии
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Финансы
Коронавирус может спровоцировать реформу пенсионного фонда
Эксперты Института социальной политики при Высшей школе экономики подсчитали, что Пенсионный фонд (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить страховых взносов от 200 млрд. до 2,3 триллиона рублей из-за распространения коронавируса.