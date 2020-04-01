Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

3. Отмена главного боя UFC 249 была предсказуема Из-за пандемии коронавируса отменено большинство спортивных мероприятий и турниров, поэтому СМИ давно пишут о вероятной отмене поединка Нурмагомедова и Фергюсона.
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«Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно у меня , как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это», — написал
 российский боец смешанных единоборств в Instagram.
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