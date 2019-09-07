Единоборства

REGNUMREGNUMНурмагомедов победил Порье на турнире UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242. В третьем раунде Нурмагомедов одержал досрочную победу, проведя удушающий приём.
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Нурмагомедов победил Порье удушающим приемом и сохранил титул чемпиона UFC

Матч ТВ16:45

Хабиб — Порье: видеообзор боя UFC 242 в Абу-Даби

Спорт-Экспресс17:28

Хабиб размотал Порье. Дальше – Фергюсон или Сен-Пьер

Sports.ru17:02

Хавбек «Краснодара» Намли поздравил Хабиба с победой над Порье

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Нурмагомедов победил Порье удушающим приемом в третьем раунде

Российская газета17:02

Хабиб победил Порье: онлайн-трансляция турнира UFC 242

Московский Комсомолец03:03

Дастин Порье: «Я готовился к бою с Хабибом и верил в себя. Очень разочарован результатом»

Sport.ru17:30
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Единоборства

Нурмагомедов получил бонус за лучшее выступление вечера

Дополнительные выплаты в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления вечера получили Хабиб Нурмагомедов, одержавший победу удушающим приёмом в третьем раунде над Дастином Порье.
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Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву

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В США оценили мощность российской ракеты «Булава»

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В основу Kerbal Space Program 2 лягут реальные космические технологии

Kerbal Space Program 2 анонсировали на gamescom 2019.
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Microsoft высмеяла саму себя в новом ролике

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МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
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