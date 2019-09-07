Единоборства

REGNUMREGNUMНурмагомедов победил Порье на турнире UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242. В третьем раунде Нурмагомедов одержал досрочную победу, проведя удушающий приём.
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Хабиб: я заслуживаю быть первым номером pound-for-pound

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Хабиб победил Порье: онлайн-трансляция турнира UFC 242

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Нурмагомедов победил Порье удушающим приемом и сохранил титул чемпиона UFC

Матч ТВвчера в 16:45
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
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В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
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России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Транспорт

В Москве до конца года построят 40 километров новых дорог

В Москве до конца года планируется построить порядка 40 километров новых дорог, сообщил в субботу журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
РИА Новости вчера в 05:38
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Газета.Ru вчера в 19:36
Политика

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Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос перечислил фамилии 13 из 35 заключенных, которые поучаствовали в обмене между российской стороной и Украиной.
Газета.Ru вчера в 19:13
Единоборства

Нурмагомедов высказался о возможной смене весовой категории

RT на русском вчера в 19:17
Политика

Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал беспокойство по поводу экономической ситуации в стране в преддверии выборов в 2020 году.
Известия вчера в 23:09
Политика

Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится

Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ вчера в 10:35
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На Сахалине загорелось здание с избирательным участком

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Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
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В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
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Участвующие в обмене россияне вылетели в Москву из Киева

Участники договоренности об обмене заключенными вылетели в Москву из Киева.
РБК вчера в 06:04
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Телефоны компании Apple линейки 2020 года получат совершенно новый дизайн.
News.ru вчера в 08:33
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Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
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Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" совершил успешную посадку в 00.32 по московскому времени.
Якутия 24 06 сентября в 22:00
Энергетика

«Дочка» «Газпром нефти» временно сократила поставки авиатоплива сербским аэропортам

Дочерняя компания "Газпром нефти" - "Нефтяная индустрия Сербии (NIS)" - временно сократила поставку авиационного топлива аэропортам Сербии.
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Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова

Многие поклонники до сих пор не могут смириться с расставанием Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.
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Политика

В Германии оценили последствия от ответных санкций России

Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
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УАЗ продемонстрировал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151

Ульяновский автозавод показал необычный концепт внедорожника УАЗ-3151.
РЕН ТВ вчера в 23:04
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Аксенов пригласил Зеленского посетить Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит лично побывать в регионе и пообщаться с его жителями.
Московский Комсомолец 05 сентября в 21:55
Футбол

Селихов тренируется в общей группе «Спартака»

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.
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В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными

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РИА Новости вчера в 22:49
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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Газета.Ru вчера в 13:11
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Самедов дебютировал за «Знамя», Павлюченко забил гол

В матче ЛФЛ Подмосковья «Знамя» разгромило подольский «Витязь» (3:0). Один из голов в матче забил нападающий Роман Павлюченко.
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Украина поставила Марокко комплекс борьбы с БЛА «Буковель-AD»

В какой именно комплектации поставлен комплекс не сообщается.
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На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
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