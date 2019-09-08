Единоборства
РИА НовостиНурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Бой, прошедший в субботу в Абу-Даби, завершился победой россиянина удушающим приемом в третьем раунде.
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Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье: где посмотреть трансляцию в Новосибирске
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