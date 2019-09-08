Единоборства

КоммерсантъКоммерсантъХабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу

Россиянин защитил статус главной звезды смешанных единоборств в бою с Дастином Пуарье Хабиб Нурмагомедов, самая яркая звезда смешанных единоборств (MMA), отстоял титул чемпиона мира в легком весе (до 70 кг), одолев американца Дастина Пуарье. Бой в Абу-Даби закончился досрочно — в третьем раунде.
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