Единоборства
КоммерсантъХабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу
Россиянин защитил статус главной звезды смешанных единоборств в бою с Дастином Пуарье Хабиб Нурмагомедов, самая яркая звезда смешанных единоборств (MMA), отстоял титул чемпиона мира в легком весе (до 70 кг), одолев американца Дастина Пуарье. Бой в Абу-Даби закончился досрочно — в третьем раунде.
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Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" совершил успешную посадку в 00.32 по московскому времени.
Якутия 24 вчера в 22:00
Политика
Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК 18:40
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета 20:33
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Общество
В Приморье около 24 тысяч жителей остались без электричества
Почти 24 тыс. жителей остались без электричества из-за сильного ветра с дождём в Приморье.
RT на русском 20:03
Политика
На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
Стоит отметить, что Матиос называл имена переданных российских жителей и граждан Украины.
Газета.Ru 19:13
Политика
Нидерланды обратились к России из-за фигуранта дела о крушении MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, фигуранта дела о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском 19:17
Политика
В Забайкалье выбирают губернатора
REGNUM 19:02
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Авто
В Сети появилась информация об уникальном ЗАЗ-970 «Точило»
Яркий пример – грузовичок ЗАЗ-970 «Точило» вагонной компоновки, созданный на базе «Запорожца» в 1962 году.
Автоновости дня 00:21
Культура
Мединский открыл музейную выставку в День города в Москве
РИА Новости 06:18
Армия и оружие
В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо
В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
Военное обозрение 02:55
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Наука
Добровольная пробежка спасла мышей от лишних мутаций в митохондриальной ДНК
Мыши-мутаторы обычно накапливают гораздо больше мутаций в митохондриальной ДНК, чем мыши дикого типа, но оказалось, что им может помочь бег в колесе.
N+1 вчера в 11:26
Происшествия
В результате ДТП в Екатеринбурге пострадали два пешехода
В результате ДТП пострадали два пассажира Solaris — 45-летняя женщина и 10-летний мальчик.
Известия 14:03
Армия и оружие
В США оценили мощность российской ракеты «Булава»
Американский портал "We are the mighty" опубликовал статью, посвящённую российской ракете "Булава".
ИнфоСМИ вчера в 11:37
Политика
Какие вопросы обсудят Владимир Путин и Игорь Додон в Москве
Президент России Владимир Путин 7 сентября проведёт переговоры со своим молдавским коллегой Игорем Додоном, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 01:04
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Фигурное катание
Медведева упала во время своей новой короткой программы
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева с падением откатала свою новую короткую программу.
Sport24.ru 11:35
Общество
В Сиэтле нашли чек на имя Курта Кобейна
Банковский чек с гонораром для лидера группы Nirvana Курта Кобейна обнаружили в магазине грампластинок Easy Street Records в городе Сиэтл (штат Вашингтон), передает CNN.
Известия 18:22
Общество
Из-за «Дориана» сотни тысяч канадцев остались без света
Электроэнергии лишились более 207 тысяч жителей провинции Новая Шотландия (Канада) из-за урагана «Дориан», передаёт CTV.
REGNUM 18:29
Теннис
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Политика
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Наука
Древнее глобальное потепление было вызвано изменением орбиты Земли
Древнее глобальное потепление, известное как палеоцен-эоценовый термический максимум, могло быть спровоцировано изменением земной орбиты.
Planet Today 05 сентября в 06:19
Футбол
Клинтон Нжи об Это’О: «Ты заставил нас гордиться тем, что мы — африканцы»
Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи поблагодарил Самюэля Это'О за вклад в развитие африканского футбола.
Спорт-Экспресс 12:41
Происшествия
Женщина на каршеринге сбила ребенка в Петербурге
Газета.Ru 15:55