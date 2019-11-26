Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном. Ранее глава UFC Дэйна Уайт анонсировал бой, который состоится 18 апреля в Бруклине.

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

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