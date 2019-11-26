Единоборства
Российская газетаНурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном. Бой состоится 18 апреля в Бруклине. Долгожданный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится в рамках турнира, который пройдет в США 18 апреля.
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Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
Общество
Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов
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В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
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МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
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Общество
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Общество
Власти Лондона отказались продлить лицензию Uber
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Экономика
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Как объяснила Тучкова, при зарплате в 20 тысяч рублей сейчас россияне смогут заработать всего два пенсионных балла за год, которые составляют прибавку меньше 200 рублей к будущей пенсии.
Общество
Украинского чиновника выгнали из бара за критику песен Газманова
На заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
Политика
Названа «настоящая причина» чеченской войны
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Экономика
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Жесткая политика Вашингтона ознаменовалась тем, что крупнейшие европейские банки вывели из холдинговых компаний в Соединенных Штатах порядка 280 миллиардов долларов.
Энергетика
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В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.