Единоборства

Российская газетаРоссийская газетаНурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном. Бой состоится 18 апреля в Бруклине. Долгожданный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится в рамках турнира, который пройдет в США 18 апреля.
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