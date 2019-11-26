Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном. Бой состоится 18 апреля в Бруклине. Долгожданный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится в рамках турнира, который пройдет в США 18 апреля.

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

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