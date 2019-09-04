Единоборства
RT на русскомНурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
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Гонорар будет в 3-3,5 раза больше. Мы деремся не за мелочь, мы знаем себе цену. Это маловато для нас, потому что мы сейчас лучшие. Мы побили лучших, мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем. Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье, и как – Хабиба.
— Абдулманап Нурмагомедов, российский спортсменBookmaker-ratings.ru 08:29
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