Гонорар будет в 3-3,5 раза больше. Мы деремся не за мелочь, мы знаем себе цену. Это маловато для нас, потому что мы сейчас лучшие. Мы побили лучших, мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем. Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье, и как – Хабиба.

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Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье

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