Лига чемпионов
News.ruНурмагомедов сфотографировался с Бекхэмом
Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с легендарным английским футболистом Дэвидом Бекхэмом. Боец подписал фотографию: «Легендарный».
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 10:42, Вашингтон
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Происшествия
Почти 37 тыс. жителей Башкирии остались без света из-за сильного ветра
Интерфакс - Россия 07:04
Политика
Путин назначил нового замглавы МИД
У министра иностранных дел Сергея Лаврова появился новый заместитель. Президент назначил Андрея Руденко замглавы МИД.
Российская газета 10:05
Армия и оружие
Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
ТАСС 06:39
Кино
Джош Гад исполнил роль людоеда, питающегося детьми
Актер исполнил роль людоеда, который питается детьми.
Актуальные Новости 10:35
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Армия и оружие
Секретный ракетный завод в России больше года посещали уборщицы-шпионы
Восемь неизвестных лиц в течение года свободно проходили на секретный ракетный завод в Королёве по пропускам, выписанным на уборщиц.
ForPost 10:30
Происшествия
Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве
Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс 06:32
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Заворотнюк перевели в обычную палату
Врачи вывели Анастасию Заворотнюк из критического состояния и отправили из реанимации в обычную палату.
ТВ Центр 06:09
Политика
Украина предложит России новый договор по транзиту газа
Украина предложит России новый контракт по транзиту газа сроком на 10 лет и с минимальным объемом поставок 60 млрд кубометров в год, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель после завершения заседания правительства, сообщает 18 сентября ТАСС.
Красная весна вчера в 18:25
Армия и оружие
В СБУ взялись за волонтёров ВСУ: на Луганщине задержана якобы шпионка МГБ ЛНР
На Украине решили взяться за так называемых «волонтёров» ВСУ и нацбатов.
Военное обозрение 08:35
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Здоровье
Доктор Мясников сообщил возможную причину болезни Заворотнюк
Известный специалист прокомментировал сообщение ряда СМИ о том, что спровоцировать онкологию актрисы могло её омоложение с использованием стволовых клеток.
HotGeo 09:44
Политика
Депутат Рады раскрыл детали «формулы Зеленского» по Донбассу
Депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной раде Богдан Яременко в четверг сообщил, что так называемая "Формула Зеленского" по Донбассу не предусматривает изменений в конституцию относительно особого статуса неподконтрольных Киеву территорий.
РИА Новости 08:45
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 00:58
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Звезда двух сезонов «Холостяка» Дарья Клюкина поделилась с поклонниками радостной новостью.
Super.ru 09:05
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor вчера в 23:17
Политика
Премьер Канады извинился за свою фотографию 18-летней давности
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился в среду за то, что в 2001 году сфотографировался с черным гримом на лице, сообщает Reuters.
РБК вчера в 22:26
Политика
В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб
Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.
RT на русском 10:31
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Футбол
Хабиб Нурмагомедов назвал спорт, которому нет равных
FightTime.ru 04:38
Происшествия
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде
О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10