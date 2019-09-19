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News.ruNews.ruНурмагомедов сфотографировался с Бекхэмом

Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с легендарным английским футболистом Дэвидом Бекхэмом. Боец подписал фотографию: «Легендарный».
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Нурмагомедов сфотографировался с Бекхэмом

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Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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Хабиб Нурмагомедов
Российский боец без правил
Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на 19 августа 2019 года занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
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