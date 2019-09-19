Лига чемпионов
News.ruНурмагомедов сфотографировался с Бекхэмом
Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с легендарным английским футболистом Дэвидом Бекхэмом. Боец подписал фотографию: «Легендарный».
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
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В Еврокомиссии заявили о сближении позиций России и Украины по газу
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Neva.Today 17 сентября в 03:05
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Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе планирования программы по импортозамещению были допущены очевидные ошибки, в связи с чем в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.
RT на русском 11:31
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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
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Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.
News.ru 06:49
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Сегодня станет доступна новая iOS 13 от Apple
ПроТуймазы 01:42
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«Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы
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В центре Грозного загорелся крупный торговый центр "Гранд парк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС РФ.
Российская газета 14:02
Происшествия
В ДТП с автобусом в Новой Москве пострадали 11 человек
В результате пострадали 11 человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. На месте работают спасательные службы.
Газета.Ru 14:18
Происшествия
Блогер погиб в автокатастрофе в прямом эфире
Lenta.ru 13:58
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Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились
Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».
Sunmag.me вчера в 11:56
Армия и оружие
США решили изучить работу саудовской системы ПВО после атаки дронов
Соединенные Штаты приступили к тщательному изучению работы системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии, в основе которой лежат американские комплексы Patriot.
Комсомольская правда 14:53
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Газета.Ru вчера в 14:50
Футбол
Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы
Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 15:00
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Политика
Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
Известия 13:42
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
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Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
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Авторы статьи о «смартфонной кости» передумали связывать ее со смартфонами
Авторы статьи про «смартфонную кость», которая якобы вырастает у молодых людей из-за пользования смартфонами, опубликовали поправки к своей работе.
N+1 12:04
Кино
Walt Disney снимет фильм о рыцарях
Компания Walt Disney запускает в производство приключенческий фильм под названием "Рыцари", действие которого будет происходить в Европе в Средние века.
Kinonews.ru 07:02
Спорт
Депутат Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме
Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу, бывший биатлонист Антон Шипулин заявил, что отказывается от половины депутатской зарплаты, пишет URA.RU.
Ореанда-Новости 11:58
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Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва может перейти «Интер Майами», которым владеет экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Sports.ru 13:15
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
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СК изъял партию ценностей у учредителя Мурманского пароходства
Следственный комитет России сообщил об изъятии более десятка картин художника Н.К. Рериха, а также картину И.К. Айвазовского у учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство».
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Армия и оружие
СВР собирает данные об атаке на нефтезаводы в Саудовской Аравии
По словам Нарышкина, РФ пока не имеет данных, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты.
РЕН ТВ 15:04
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Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
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Марго Робби показала первый постер своего нового фильма «Хищные птицы»
В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".
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