Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с легендарным английским футболистом Дэвидом Бекхэмом. Боец подписал фотографию: «Легендарный».

Политика В Еврокомиссии заявили о сближении позиций России и Украины по газу Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шевчович по итогам трехсторонних переговоров с Россией и Украиной по газу отметил сближение позиций стран, сообщает «РИА Новости».

Футбол Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.

Политика Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе планирования программы по импортозамещению были допущены очевидные ошибки, в связи с чем в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Шоу-бизнес Заворотнюк перевели в обычную палату Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.

Футбол «Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Происшествия В Грозном загорелся крупный торговый центр В центре Грозного загорелся крупный торговый центр "Гранд парк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС РФ.

Происшествия В ДТП с автобусом в Новой Москве пострадали 11 человек В результате пострадали 11 человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. На месте работают спасательные службы.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».

Армия и оружие США решили изучить работу саудовской системы ПВО после атаки дронов Соединенные Штаты приступили к тщательному изучению работы системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии, в основе которой лежат американские комплексы Patriot.

Армия и оружие Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Политика Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.

Политика Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове «Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.

Шоу-бизнес Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек» Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.

Наука Авторы статьи о «смартфонной кости» передумали связывать ее со смартфонами Авторы статьи про «смартфонную кость», которая якобы вырастает у молодых людей из-за пользования смартфонами, опубликовали поправки к своей работе.

Кино Walt Disney снимет фильм о рыцарях Компания Walt Disney запускает в производство приключенческий фильм под названием "Рыцари", действие которого будет происходить в Европе в Средние века.

Спорт Депутат Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу, бывший биатлонист Антон Шипулин заявил, что отказывается от половины депутатской зарплаты, пишет URA.RU.

Футбол Давид Сильва может перейти в «Интер Майами» Бекхэма Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва может перейти «Интер Майами», которым владеет экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Происшествия Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

Происшествия СК изъял партию ценностей у учредителя Мурманского пароходства Следственный комитет России сообщил об изъятии более десятка картин художника Н.К. Рериха, а также картину И.К. Айвазовского у учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство».

Армия и оружие СВР собирает данные об атаке на нефтезаводы в Саудовской Аравии По словам Нарышкина, РФ пока не имеет данных, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты.