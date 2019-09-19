Лига чемпионов
News.ruНурмагомедов сфотографировался с Бекхэмом
Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с легендарным английским футболистом Дэвидом Бекхэмом. Боец подписал фотографию: «Легендарный».
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:16, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Политика
Украина назвала дату следующей встречи по газу с Украиной и ЕС
Следующая министерская встреча по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС состоится в 20-х числах октября.
Московский Комсомолец 12:09
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату
Госпитализированную актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату.
iReactor 06:00
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Футбол
Лига Европы. Ставки экспертов на матч Динамо Киев – Мальме
Матч 1 тура групповой стадии Лиги Европы Динамо Киев – Мальме состоится в четверг 19 сентября в 19:55 (МСК) на стадионе Олимпийский.
Букмекеры.рф 09:48
Экономика
Банки атаковали потенциальных заемщиков кредитными предложениями
Российские банки резко активизировались в отношении потенциальных заемщиков, чтобы успеть выдать как можно больше кредитов до 1 октября, сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru 03:35
Происшествия
Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову
Генпрокуратура России просит изменить приговор актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа.
RT на русском 12:03
Происшествия
Арестован бывший глава департамента Минкультуры Цветнов
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО бывшего руководителя Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова.
Российская газета 07:59
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Политика
Владимир Путин прибыл в Ижевск на Всероссийский форум оружейников
Президент России Владимир Путин днём 19 сентября прибыл с однодневной рабочей поездкой в Ижевск, где проведёт заседание Военно-промышленной комиссии и примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников.
REGNUM 09:51
Политика
Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
Ранее Путин освободил Григория Карасина от должности статс-секретаря — замглавы МИД России, вместо него статс-секретарем — заместителем министра иностранных дел назначен Евгений Иванов.
РИА Новости 09:46
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском 17 сентября в 23:00
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Экономика
На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты
Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.
РИА Новости 07:02
Армия и оружие
Секретный ракетный завод в России больше года посещали уборщицы-шпионы
Восемь неизвестных лиц в течение года свободно проходили на секретный ракетный завод в Королёве по пропускам, выписанным на уборщиц.
ForPost 10:30
Здоровье
В Татарстане пересадки печени ждут 34 человека
На сегодняшний день пересадки печени ожидает 34 жителя республики.
Kazanfirst.ru 10:18
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 05:19
Политика
Уволенный Болтон раскритиковал Трампа за внешнюю политику
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал внешнюю политику Дональда Трампа на закрытой встрече в Нью-Йорке.
РЕН ТВ вчера в 18:14
Экономика
Правительство одобрило проект бюджета на трехлетку
Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:04
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за миллионера
Дарья Клюкина поделилась радостной новостью. Победительница шестого сезона шоу "Холостяк" вышла замуж за Владимира Чопова.
Комсомольская правда 11:45
Гаджеты
Спрос на новые iPhone увеличился в России в десять раз
В России увеличился объем предзаказов на смартфоны Apple, а на модель iPhone 11 спрос вырос в десять раз, по сравнению с предыдущим годом.
VSE42.RU вчера в 23:26
Здоровье
Кровь американки стала синей после приема обезболивающего
Кровь жительницы США посинела после приема зубного обезболивающего.
Газета.Ru 07:12
Общество
У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова
У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:36