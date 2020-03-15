Нурмагомедов добавил, что продолжает тренироваться, несмотря на возможную отмену поединка. Согласно последним планам, бой Нурмагомедов — Фергюсон должен пройти 18 апреля. Изначально его намеревались провести в Бруклине, но из-за пандемии COVID-19 руководству UFC пришлось искать другое место.

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

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