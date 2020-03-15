Коронавирус
РБКНурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном
Нурмагомедов добавил, что продолжает тренироваться, несмотря на возможную отмену поединка. Согласно последним планам, бой Нурмагомедов — Фергюсон должен пройти 18 апреля. Изначально его намеревались провести в Бруклине, но из-за пандемии COVID-19 руководству UFC пришлось искать другое место.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Общество
В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками
В оборот поступает около 30 миллионов масок. В Минздраве России рассказали, какая ситуация на рынке с медицинскими масками.
Общество
В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции
Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Финансы
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Происшествия
В Кирове число заразившихся коронавирусом увеличилось до 12 человек
Киров, 30 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Кирове лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
Общество
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Общество
В Башкирии могут ввести режим полной самоизоляции
Власти Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для жителей республики.
Общество
Собянин: Около 20% москвичей проигнорировали призывы о самоизоляции
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, передает ТАСС, почти 20% жителей города фактически проигнорировали призывы о самоизоляции.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве
Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
Авто
Список функций авто, о которых не знает большинство водителей
Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
Кино
Студия Metro-Goldwyn-Mayer экранизирует книгу Энди Вейера
Претендентом на главную роль в фильме выступает Райан Гослинг, уже игравший астронавта в фильме "Человек на Луне".
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Здоровье
В Башкирии назвали количество заразившихся коронавирусом
В Башкирии назвали количество граждан, поступивших в лечебные учреждения с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, а также сообщили число жителей республики, заразившихся коронавирусом, и их состояние здоровья.
Здоровье
Семь человек в Чувашии нарушили режим самоизоляции
«На утро 30 марта вручено 1362 постановления о необходимости изоляции, выявлено семь нарушений режима, принудительно отправлены в изоляцию три человека», — сказал глава минздрава.
Происшествия
Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
Виктор Захарченко, отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, вышел на свободу после смягчения приговора за махинации с фиктивным трудоустройством на работу в банк «Московское ипотечное агентство» (МИА-банк).
Общество
Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
Происшествия
Во Владимирской области умер больной коронавирусом
Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Экономика
«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле
«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Наука
Названо условие излечения от COVID-19 без препаратов
"Наше исследование показывает, что, несмотря на то что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе", — рассказала один из авторов исследования Кэтрин Кедзирска.
Происшествия
Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Здоровье
В России создан препарат для лечения коронавируса
РИА Новости сообщает, что в России появилось лекарство для лечения коронавируса.
Здоровье
Число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии назвал Минздрав
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил журналистам о том, что среди всех зараженных по России лишь 32 пациента находятся в действительно тяжелом состоянии.
Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Общество