Коронавирус

РБКРБКНурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

Нурмагомедов добавил, что продолжает тренироваться, несмотря на возможную отмену поединка. Согласно последним планам, бой Нурмагомедов — Фергюсон должен пройти 18 апреля. Изначально его намеревались провести в Бруклине, но из-за пандемии COVID-19 руководству UFC пришлось искать другое место.
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«Сейчас такая атмосфера, что на бои наплевать». Василевский — о бое Хабиб — Фергюсон

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Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
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Власти Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для жителей республики.
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Собянин: Около 20% москвичей проигнорировали призывы о самоизоляции

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, передает ТАСС, почти 20% жителей города фактически проигнорировали призывы о самоизоляции.
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Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
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Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
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Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
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Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве

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Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
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Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС 28 марта в 11:05
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В Башкирии назвали количество граждан, поступивших в лечебные учреждения с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, а также сообщили число жителей республики, заразившихся коронавирусом, и их состояние здоровья.
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Семь человек в Чувашии нарушили режим самоизоляции

«На утро 30 марта вручено 1362 постановления о необходимости изоляции, выявлено семь нарушений режима, принудительно отправлены в изоляцию три человека», — сказал глава минздрава.
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Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

Виктор Захарченко, отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, вышел на свободу после смягчения приговора за махинации с фиктивным трудоустройством на работу в банк «Московское ипотечное агентство» (МИА-банк).
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
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Во Владимирской области умер больной коронавирусом

Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
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«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле

«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле.
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Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
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Число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии назвал Минздрав

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил журналистам о том, что среди всех зараженных по России лишь 32 пациента находятся в действительно тяжелом состоянии.
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Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»

Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Российская газета 05:20
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Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

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