Коронавирус
ИзвестияНурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона
Шоу UFC 249, которое возглавит поединок за пояс чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном, запланировано на 18 апреля. 24 марта стало известно, что место для проведения чемпионского боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном найдено.
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Культура
Дербент приглашает на первую онлайн-экскурсию по древнейшей крепости
Общество
Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль объяснил, какие правила следует соблюдать при посещении магазинов во время пандемии коронавируса.
Общество
Принц Чарльз вылечился от коронавируса и вышел из карантина
Наследник королевы Великобритании принц Чарльз, у которого ранее диагностировали коронавирус COVID-19, после лечения и консультации с врачом прекратил соблюдать режим самоизоляции, сообщает BBC News со ссылкой представителя королевской резиденции Кларенс-хаус.
Общество
В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом
В Санкт-Петербурге скончался второй пациент, у которого обнаружили коронавирус.
Здоровье
В Ивановской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
"По состоянию на 12:00 (мск) на территории Ивановской области официально зарегистрированы 7 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, граждане госпитализированы в отдельные боксы, самочувствие нормальное", - говорится в сообщении.
Общество
В Марий Эл обязали граждан не покидать места проживания без надобности
Глава Марий Эл Александр Евстифеев внес изменения в указ от 17 марта о режиме повышенной готовности.
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен
Мурашко призвал россиян не снижать иммунитет вредными привычками, поскольку это делает человека уязвимым перед коронавирусом.
Происшествия
СКР начал проверку после видео об ограничительных мерах в Москве
Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту появления в интернете видео, содержащего ложную информацию о введении ограничительных мер в Московской области в условиях пандемии вируса COVID-19.
Общество
Воробьёв защитил объявивших о «комендантском часе» полицейских
Красногорск, 30 марта 2020, 15:44 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал с пониманием отнестись к действиям полицейских, накануне объявлявших на улицах региона о введении режима «комендантского часа».
Общество
Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах
Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Экономика
«Известия»: выручка российских аптек в феврале увеличилась на 20%
Выручка российских аптек по итогам февраля 2020 года оказалась на 20% больше, чем в феврале прошлого года.
Здоровье
Предсказавший пандемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить
Эпидемиолог из США Ларри Бриллиант, который задолго до распространения коронавируса по миру предупреждал о начале пандемии, рассказал в интервью журналу Wired, как снизить заболеваемость COVID-19.
Космос
К нашей планете летит комета Атлас
29.03.2020 Комета Атлас, обнаруженная совсем недавно, может сравняться по яркости с Венерой. Об этом сообщает издание ЕarthSky.
Политика
Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным в ближайшие часы
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует позднее в понедельник провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Энергетика
Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти
Политика
Путин призвал не бояться избыточных мер в борьбе с коронавирусом
В борьбе с распространением коронавируса Путин призвал не бояться мер, которые могут показаться избыточными.
Биатлон
У биатлонистки Халиуллиной обнаружили коронавирус
Экономика
Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты сотрудникам
Сбербанк России планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Общество
«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России
Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Общество
В Центральном парке Нью-Йорка разворачивают полевой госпиталь
Общество
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
Футбол
ЦСКА продлил карантин до 1 мая
Московский ЦСКА продлил карантин до 1 мая, сообщает Sport24.
Политика
Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса
Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Правительство России уточнило перечень товаров первой необходимости
Правительство России уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости, исключив из перечня табачные изделия и автомобильные запчасти.
Общество
Конте предрек вспышку антиевропейских настроений из-за пандемии
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, может спровоцировать вспышку антиевропейских настроений, если Евросоюз не приложит усилий для его урегулирования.
Наука
Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни
Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Общество
Введен режим полной самоизоляции для Брянска
Брянцам разрешается покидать дом только в случае обращения за экстренной медицинской помощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью.
Общество
Максимальное пособие по безработице увеличено до 12,3 тыс. рублей
Правительство России увеличило максимальную выплату по пособию по безработице до 12,3 тыс. руб. Ранее выплата составляла 8 тыс. руб. Минимальная выплата назначена на уровне 1,5 тыс. руб. О необходимости увеличения максимальной выплаты пособия до уровня минимальной оплаты труда заявил президент Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.
Общество
В Калининградской области режим самоизоляции вводится для всех граждан
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в регионе с 31 марта вводится режим самоизоляции для всех граждан.