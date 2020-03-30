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Здоровье В Ивановской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом "По состоянию на 12:00 (мск) на территории Ивановской области официально зарегистрированы 7 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, граждане госпитализированы в отдельные боксы, самочувствие нормальное", - говорится в сообщении.

Происшествия СКР начал проверку после видео об ограничительных мерах в Москве Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту появления в интернете видео, содержащего ложную информацию о введении ограничительных мер в Московской области в условиях пандемии вируса COVID-19.

Общество Воробьёв защитил объявивших о «комендантском часе» полицейских Красногорск, 30 марта 2020, 15:44 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал с пониманием отнестись к действиям полицейских, накануне объявлявших на улицах региона о введении режима «комендантского часа».

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Здоровье Предсказавший пандемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить Эпидемиолог из США Ларри Бриллиант, который задолго до распространения коронавируса по миру предупреждал о начале пандемии, рассказал в интервью журналу Wired, как снизить заболеваемость COVID-19.

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Политика Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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