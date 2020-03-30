31-летний Нурмагомедов, удерживающий пояс чемпиона UFC в легком весе, провел в смешанных единоборствах 28 поединков и ни разу не проиграл. В активе 36-летнего Фергюсона 28 боев — 25 побед и три поражения. Первая вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань.

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

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