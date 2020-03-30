Коронавирус
РБКНурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном
31-летний Нурмагомедов, удерживающий пояс чемпиона UFC в легком весе, провел в смешанных единоборствах 28 поединков и ни разу не проиграл. В активе 36-летнего Фергюсона 28 боев — 25 побед и три поражения. Первая вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань.
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Общество
Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана
Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
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Режим самоизоляции для москвичей продлили до 14 апреля
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По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
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Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
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«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
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Общество
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Общество
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Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости.
Экономика
Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты
"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
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Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Армия и оружие
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В августе 2018 года авиаконструкторское бюро сообщило, что заключило контракт с Минобороны России на создание Ту-95МСМ.