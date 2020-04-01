с чего всё началось

Все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это.

В 2015 и 2016 годах UFC организовал поединок, но бойцы отказались участвовать в нем из-за травм. В 2017 году Хабиб Нурмагомедов из-за чрезмерных усилий по сгонке веса попал в преддверии боя в больницу, а через год бой не состоялся из-за травмы колена у Тони Фергюсона.

Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном

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