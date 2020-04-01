Коронавирус
КоммерсантъНурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
В 2015 и 2016 годах UFC организовал поединок, но бойцы отказались участвовать в нем из-за травм. В 2017 году Хабиб Нурмагомедов из-за чрезмерных усилий по сгонке веса попал в преддверии боя в больницу, а через год бой не состоялся из-за травмы колена у Тони Фергюсона.
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Все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это.
— Хабиб Нурмагомедов, российский боец смешанных единоборствГазета.Ru 15:28
с чего всё началось
"Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя?" - сказано на странице спортсмена в Instagram.РЕН ТВ15:12
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