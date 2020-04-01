Коронавирус
КоммерсантъНурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
В 2015 и 2016 годах UFC организовал поединок, но бойцы отказались участвовать в нем из-за травм. В 2017 году Хабиб Нурмагомедов из-за чрезмерных усилий по сгонке веса попал в преддверии боя в больницу, а через год бой не состоялся из-за травмы колена у Тони Фергюсона.
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Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей.
— Хабиб Нурмагомедов, российский боец смешанных единоборствМосква 24 16:27
с чего всё началось
«Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно у меня , как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это», — написал российский боец смешанных единоборств в Instagram.Forbes17:56
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