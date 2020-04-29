с чего всё началось

Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьезность сложившейся ситуации. Однако наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение.

По словам чемпиона, в Дагестане недооценили угрозу от COVID-19. «Наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение», — добавил Нурмагомедов.

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Нурмагомедов заявил о нехватке лекарств в больницах Дагестана

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