Коронавирус

РБКРБКНурмагомедов заявил о нехватке лекарств в больницах Дагестана

По словам чемпиона, в Дагестане недооценили угрозу от COVID-19. «Наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение», — добавил Нурмагомедов.
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Хабиб Нурмагомедов
Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьезность сложившейся ситуации. Однако наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение.
— Хабиб Нурмагомедов, российский боец смешанных единоборствMedikForum.ru вчера в 17:43
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