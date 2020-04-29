Коронавирус

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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов призвал россиян не выходить из дома без нужды и быть осторожными из-за смертельно опасного коронавируса. Об этом он 28 апреля написал в своем Instagram.
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Хабиб Нурмагомедов
Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьезность сложившейся ситуации. Однако наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение.
— Хабиб Нурмагомедов, российский боец смешанных единоборствMedikForum.ru 17:43

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