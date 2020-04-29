Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьезность сложившейся ситуации. Однако наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов призвал россиян не выходить из дома без нужды и быть осторожными из-за смертельно опасного коронавируса. Об этом он 28 апреля написал в своем Instagram.

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Общество В Москве продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина. 10

Армия и оружие На Украине испытали «грозу беспилотников» В марте ведущие украинские военные эксперты провели мозговой штурм на тему "Ключевые акценты в развитии оборонного потенциала Украины".

Кино К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах. 1

Политика Путин объявил 28 апреля Днем работника скорой помощи Президент России Владимир Путин во время совещания с главами регионов объявил, что 28 апреля должен стать официальным Днем работника скорой помощи. 23

Общество Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России Окончательно инфекция исчезнет в стране 7 августа. Накануне в SUTD подсчитали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля. 24

Общество Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев. 400

Киберспорт Madden, FIFA и другие игры появятся в Google Stadia Компания Google объявила о скором появлении ряда новых популярных игр, которые будут доступны в потоковом сервисе Stadia, в том числе PlayerUnknown Battlefields, Octopath Traveler и пять игр в партнерстве с EA — FIFA, Madden, Star Wars Jedi: Fallen Order.

Экономика Курские ИП без работников могут получить безвозмездную выплату Согласно постановлению Правительства РФ от 24 апреля 2020 года за №576 ИП без работников могут получить безвозмездную выплату от государства в размере 12 130 руб. 7

Авто Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30% Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC. 4

Общество Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости. 34

Политика Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. 850

Политика Владимир Путин объявил нерабочие дни до 11 мая Владимир Путин объявил 6,7,8 мая нерабочими с сохранением заработной платы.

Общество В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. 2

Экономика Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.

Политика Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским. 334