Коронавирус
REGNUMНурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном
Махачкала, 2 апреля 2020, 08:28 — REGNUM Бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном отменён из-за коронавируса. Об этом российский спортсмен заявил на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
«Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно у меня , как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это», — написал российский боец смешанных единоборств в Instagram.Forbesвчера в 17:56
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Хабиб Нурмагомедов — Флойд Мейвезер: букмекеры оценили вероятность боя в 2020 году
Sport24.ruвчера в 16:48
Орёл не улетел. Хабиб отказался драться с Фергюсоном либо странно пошутил на 1 апреля
Чемпионатвчера в 17:20
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