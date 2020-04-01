Коронавирус

REGNUMREGNUMНурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном

Махачкала, 2 апреля 2020, 08:28 — REGNUM Бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном отменён из-за коронавируса. Об этом российский спортсмен заявил на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
«Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно у меня , как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это», — написал
 российский боец смешанных единоборств в Instagram.
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