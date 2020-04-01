с чего всё началось

Махачкала, 2 апреля 2020, 08:28 — REGNUM Бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном отменён из-за коронавируса. Об этом российский спортсмен заявил на своей странице в Twitter.

Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном

Спорт день за днем

Общество Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Происшествия Суд оштрафовал жительницу Сахалина за фейк о коронавирусе Жительницу Сахалина наказали штрафом в 30 тысяч рублей за фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.

Экономика С первого апреля снижается тариф по страховым взносам Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.

Политика Самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в США Нью-Йорк, США, 2 апреля 2020, 01:37 — REGNUM Российский самолет с гуманитарной помощью, включающей в себя медицинское оборудование и средства защиты, приземлился в Соединенных Штатах, сообщает агентство Reuters.

Экономика Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса По мнению страховщиков, негативный эффект на сегмент окажет спад в экономике и пандемия: снижение экономической активности может повлиять на планы работодателей на оформление полисов ДМС для сотрудников.

Общество В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса По распоряжению губернатора Василия Голубева в действовавший в Ростовской области комплекс мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции внесены изменения и дополнения.