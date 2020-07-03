с чего всё началось

Как сообщалось, 18 июня была распространена официальная информация о том, что анализ на коронавирус Нурсултана Назарбаева дал положительный результат, в связи с чем первый президент Казахстана перешел на самоизоляцию и продолжил работать дистанционно, напоминает ТАСС.

Общество В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра. 85

Общество В Америке началась вторая волна пандемии COVID-19 Вспышка накануне праздника В общей сложности 40 из 50 американских штатов сообщили о резком росте числа случаев COVID-19 накануне национального праздника - Дня независимости США, который отмечается 4 июля. 3

Политика В Кремле оценили предложение сенатора США ввести санкции против Путина Ранее стало известно о том, что сенатор-демократ США Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента РФ Владимира Путина и властей РФ. 1,4K

Гаджеты BMW Digital Key — iPhone как автомобильный ключ BMW представляет удобный и безопасный способ использовать iPhone в качестве автомобильного ключа - технологию BMW Digital Key.

Политика Минтруд предложил проверять у чиновников знание русского языка Законопроект, обязывающий проводить оценку уровня знания русского языка при отборе на государственную службу, разрабатывает Министерство труда и социальной защиты РФ, сообщают 3 июля «Известия». 9

Шоу-бизнес Карпович прокомментировала слухи о романе с Прилучным Актриса Мирослава Карпович рассказала, что после публикации снимка с Павлом Прилучным ей начали поступать угрозы – людям не понравилось, что после расставания с Муцениеце артист быстро нашел ей замену.

Энергетика Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов. 951

Космос Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца. 55

Наука Объем электронных отходов достиг рекордных показателей в 2019 году В 2019 году объем электронных отходов достиг 53,6 миллиона тонн, сообщается в отчете Глобального мониторинга электронных отходов ООН.

Общество ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.