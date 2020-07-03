Коронавирус
Вести.RuНурсултан Назарбаев победил коронавирус
Как сообщалось, 18 июня была распространена официальная информация о том, что анализ на коронавирус Нурсултана Назарбаева дал положительный результат, в связи с чем первый президент Казахстана перешел на самоизоляцию и продолжил работать дистанционно, напоминает ТАСС.
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с чего всё началось
«Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем тёплым пожеланиям я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе», — заявил Назарбаев в обращении, опубликованном на его сайте.RT на русскомвчера в 21:56
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Общество
В Америке началась вторая волна пандемии COVID-19
Вспышка накануне праздника В общей сложности 40 из 50 американских штатов сообщили о резком росте числа случаев COVID-19 накануне национального праздника - Дня независимости США, который отмечается 4 июля.
Российская газета 02:04
Политика
В Кремле оценили предложение сенатора США ввести санкции против Путина
Ранее стало известно о том, что сенатор-демократ США Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента РФ Владимира Путина и властей РФ.
ТК Звезда 01 июля в 14:40
Гаджеты
BMW Digital Key — iPhone как автомобильный ключ
BMW представляет удобный и безопасный способ использовать iPhone в качестве автомобильного ключа - технологию BMW Digital Key.
Cet-auto.ru вчера в 04:39
Армия и оружие
Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские боевые корабли
Характеристики боевого модуля самоходного артиллерийского орудия "Коалиция-СВ" позволяют вооружить им не только сухопутные части, но и корабли ВМФ России.
ТАСС 01:06
Политика
Минтруд предложил проверять у чиновников знание русского языка
Законопроект, обязывающий проводить оценку уровня знания русского языка при отборе на государственную службу, разрабатывает Министерство труда и социальной защиты РФ, сообщают 3 июля «Известия».
ИА Красная Весна 00:26
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
Здоровье
Мурашко усомнился в повторении сценария с коронавирусом в России
Мурашко отмечал, что эпидемия коронавируса показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями.
РБК 02:53
Общество
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Футбол
Месси прервал переговоры и намерен покинуть «Барселону»
Российская газета 01:54
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала слухи о романе с Прилучным
Актриса Мирослава Карпович рассказала, что после публикации снимка с Павлом Прилучным ей начали поступать угрозы – людям не понравилось, что после расставания с Муцениеце артист быстро нашел ей замену.
Gazeta.SPb вчера в 16:31
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС вчера в 07:17
Происшествия
В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских
«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
Верховный суд Татарстана отменил приговор в отношении жителя Бугульмы, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой девочкой.
RT на русском 02:53
Космос
Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет
Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца.
Батайское время 01:31
Общество
Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом
REGNUM вчера в 13:37
Технологии
Microsoft презентовала официально новый дизайн Windows 10
Astera вчера в 12:17
Наука
Объем электронных отходов достиг рекордных показателей в 2019 году
В 2019 году объем электронных отходов достиг 53,6 миллиона тонн, сообщается в отчете Глобального мониторинга электронных отходов ООН.
N+1 вчера в 14:07
Происшествия
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал за 612 рублей четыре истребителя МиГ-31.
РИА Новости вчера в 21:05
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru 01 июля в 23:16
Общество
ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском вчера в 06:14
Общество
В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
Армия и оружие
ВМФ РФ приступил к подбору экипажей для двух новых вертолетоносцев
ВМФ приступил к подбору экипажей, которые начнут службу на отечественных вертолётоносцах «Владивосток» и «Севастополь».
Актуальные Новости вчера в 08:49
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
Происшествия
В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР
Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
REGNUM 01:27