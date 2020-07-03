Коронавирус

Вести.RuВести.RuНурсултан Назарбаев победил коронавирус

Как сообщалось, 18 июня была распространена официальная информация о том, что анализ на коронавирус Нурсултана Назарбаева дал положительный результат, в связи с чем первый президент Казахстана перешел на самоизоляцию и продолжил работать дистанционно, напоминает ТАСС.
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«Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем тёплым пожеланиям я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе», — заявил
 Назарбаев в обращении, опубликованном на его сайте.
RT на русскомвчера в 21:56

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Переболевший коронавирусом Назарбаев рассказал о самочувствии

Lenta.ruвчера в 21:59

Нурсултан Назарбаев победил коронавирус

Вести.Ruвчера в 22:40

Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам

РИА Новостивчера в 22:37

Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к гражданам Казахстана

РБК02:25

Назарбаев прокомментировал своё состояние после коронавируса

RT на русскомвчера в 21:56

Назарбаев объявил, что возвращается к работе после выздоровления от COVID-19

Газета.Ruвчера в 21:50

Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе

ТАССвчера в 21:44
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
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Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru вчера в 11:17
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Общество

В Америке началась вторая волна пандемии COVID-19

Вспышка накануне праздника В общей сложности 40 из 50 американских штатов сообщили о резком росте числа случаев COVID-19 накануне национального праздника - Дня независимости США, который отмечается 4 июля.
Российская газета 02:04
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Политика

В Кремле оценили предложение сенатора США ввести санкции против Путина

Ранее стало известно о том, что сенатор-демократ США Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента РФ Владимира Путина и властей РФ.
ТК Звезда 01 июля в 14:40
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Гаджеты

BMW Digital Key — iPhone как автомобильный ключ

BMW представляет удобный и безопасный способ использовать iPhone в качестве автомобильного ключа - технологию BMW Digital Key.
Cet-auto.ru вчера в 04:39
Армия и оружие

Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские боевые корабли

Характеристики боевого модуля самоходного артиллерийского орудия "Коалиция-СВ" позволяют вооружить им не только сухопутные части, но и корабли ВМФ России.
ТАСС 01:06
1
Политика

Минтруд предложил проверять у чиновников знание русского языка

Законопроект, обязывающий проводить оценку уровня знания русского языка при отборе на государственную службу, разрабатывает Министерство труда и социальной защиты РФ, сообщают 3 июля «Известия».
ИА Красная Весна 00:26
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Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
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Здоровье

Мурашко усомнился в повторении сценария с коронавирусом в России

Мурашко отмечал, что эпидемия коронавируса показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями.
РБК 02:53
1
Общество

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
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Футбол

Месси прервал переговоры и намерен покинуть «Барселону»

Российская газета 01:54
Шоу-бизнес

Карпович прокомментировала слухи о романе с Прилучным

Актриса Мирослава Карпович рассказала, что после публикации снимка с Павлом Прилучным ей начали поступать угрозы – людям не понравилось, что после расставания с Муцениеце артист быстро нашел ей замену.
Gazeta.SPb вчера в 16:31
Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
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Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС вчера в 07:17
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Происшествия

В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских

«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
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Происшествия

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

Верховный суд Татарстана отменил приговор в отношении жителя Бугульмы, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой девочкой.
RT на русском 02:53
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Космос

Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет

Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца.
Батайское время 01:31
55
Общество

Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом

REGNUM вчера в 13:37
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Технологии

Microsoft презентовала официально новый дизайн Windows 10

Astera вчера в 12:17
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Наука

Объем электронных отходов достиг рекордных показателей в 2019 году

В 2019 году объем электронных отходов достиг 53,6 миллиона тонн, сообщается в отчете Глобального мониторинга электронных отходов ООН.
N+1 вчера в 14:07
Происшествия

Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля

Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал за 612 рублей четыре истребителя МиГ-31.
РИА Новости вчера в 21:05
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
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Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru 01 июля в 23:16
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Общество

ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков

Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском вчера в 06:14
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Происшествия

Lamborghini известного блогера попала в аварию в Санкт-Петербурге

Lenta.ru 03:09
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Общество

В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
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Армия и оружие

ВМФ РФ приступил к подбору экипажей для двух новых вертолетоносцев

ВМФ приступил к подбору экипажей, которые начнут службу на отечественных вертолётоносцах «Владивосток» и «Севастополь».
Актуальные Новости вчера в 08:49
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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
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Происшествия

В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР

Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
REGNUM 01:27
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Нурсултан Абишевич Назарбаев
Политик
Советский и казахстанский государственный и политический деятель. Член Конституционного совета Казахстана с 19 марта 2019. Президент Республики Казахстан с 24 апреля 1990 по 20 марта 2019.
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