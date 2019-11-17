Спорт
РБКСоюз биатлонистов назвал срок определения состава сборной России
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что правление организации утвердит окончательный состав национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU в понедельник, 18 ноября.
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Политика
В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину
В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.
Общество
За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек
Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Политика
Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Происшествия
В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам
Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Политика
В ФСВТС рассказали о контракте с Эр-Риядом по поставке С-400
Россия и Саудовская Аравия обсуждают выполнение контракта по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400.
Политика
Ушаков назвал сроки встречи лидеров «нормандского формата»
Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) будет проведена в конце этого года.
Футбол
Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Фигурное катание
Медведева потеряла шансы на выход в финал Гран-при
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева потеряла шансы на выход в финал серии Гран-при сезона-2019/20.
Общество
Скончался фотограф Терри О’Нилл
Политика
Трамп рассказал о пройденном медосмотре
Пресс-секретарь пояснила, что Трамп в преддверии «очень напряженного 2020 года» решил воспользоваться выходными, чтобы пройти плановое ежегодное обследование.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Политика
В Донбассе «патриоты Украины» подняли звездно-полосатые флаги
Украинские военные в субботу подняли флаги США над своими позициями в Донбассе.
Единоборства
Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
Происшествия
Замечание девушке переросло в массовую драку в Дагестане
Разборки «один на один» переросли в массовую драку во дворе одного из медицинских учебных заведений Махачкалы.
Происшествия
В Москве охранник бара выстрелил в незаплатившего клиента
Охранник одного из баров в центре Москвы выстрелил из травматического пистолета в клиента, который не смог расплатиться за еду и напитки в заведении.
Армия и оружие
ОАК сделает самолет Як-130 боевым
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым.
Политика
В Тбилиси начался митинг оппозиции
Футбол
Рейнгольд раскритиковал Черчесова за поражение от сборной Бельгии
Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Рейнгольд обвинил главного тренера сборной России Станислава Черчесова в разгромном поражении от команды Бельгии (1:4) в рамках отбора к чемпионату Европы — 2020.
Единоборства
Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Происшествия
В Екатеринбурге ребёнок умер из-за менингококковой инфекции
В Екатеринбурге от менингококковой инфекции скончался ребёнок, которому был 1 год и 10 месяцев.
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе у своего одноклубника Магомеда Митришева.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.