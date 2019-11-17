Спорт

Газета.RuГазета.RuСостав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября

Напомним, что первый этап биатлонного Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде в период с 30 ноября по 8 декабря. Ранее сообщалось, что определен состав женской биатлонной сборной на первые три этапа Кубка мира.
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