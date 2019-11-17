Спорт
Газета.RuСостав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября
Напомним, что первый этап биатлонного Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде в период с 30 ноября по 8 декабря. Ранее сообщалось, что определен состав женской биатлонной сборной на первые три этапа Кубка мира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:27, Вашингтон
Происшествия
Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее увеличилось до трех
В Харьковской городской больнице скончался военнослужащий, получивший ранения от взрывов на арсенале в Балаклее.
Политика
Закон о выделении ГТС из «Нафтогаза» подписан – офис Зеленского
Закон, позволяющий завершить процедуру по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) выделением из «Нафтогаза Украины», подписал президент Владимир Зеленский.
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко
По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
Политика
В Керчи началась буксировка украинских кораблей
Футбол
Сборная Сан-Марино забила первый за два года мяч в официальном матче
Автором первого за 17 матчей гола в составе сборной Сан-Марино стал 22-летний форвард Филиппо Берарди.
Происшествия
Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля
Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
Армия и оружие
Украинские силовики в Донбассе вывесили американский флаг
Украинские силовики вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Политика
Наследный принц Абу-Даби подвез Мантурова на электрокаре
Наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян подвез в воскресенье министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова на церемонию открытия XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019 на электрокаре, сообщила пресс-служба Минпромторга.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Политика
Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Политика
Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Политика
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия организации процесса интеграции.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Хоккей
Болельщики «Трактора» покинули трибуны в начале матча
Интересно, что до начала сегодняшней игры болельщики «черно-белых» устроили массовый флешмоб в поддержу команды: хором спели «Перемен!» группы «Кино».
Общество
Археологи обнаружили тайные теплицы Гитлера в Польше
Сотрудники польского военного музея в Варминско-Мазурском воеводстве обнаружили в секретной штаб-квартире Адольфа Гитлера «Волчье логово» остатки огорода, овощами с которого питался лидер нацистов.
Футбол
Мамаев сыграет первый матч за «Ростов» после выхода из тюрьмы
После выхода на свободу Мамаев расторг контракт с «Краснодаром», за который выступал с 2014 года, и подписал соглашение с «Ростовом».
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Политика
В Тбилиси оппозиция пикетирует парламент
Лидер Объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил, что участники митинга с требованием отставки правительства пикетируют здание парламента в Тбилиси и не собираются расходиться.
Футбол
Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Политика
У главы фракции Зеленского в Раде нашли американское гражданство
Бывший депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук обвинил главу пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в двойном гражданстве.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Футбол
«Получите прямо на поле, братцы»: Уткин ответил украинцу
Русско-украинская война комментаторов назревает в соцсетях. Журналист Василий Уткин заявил, что украинцы «получат прямо на поле».
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Общество
Ростовчанка Лиман прокомментировала выступление Павла Воли
Модель Мария Лиман из Ростова-на-Дону высказал свое мнение по поводу выступления резидента Comedy Club Павла Воли, сообщается в Instagram девушки.
Теннис
Даниил Медведев не сыграет за сборную России в Кубке Дэвиса
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.
Общество
В Москве с середины недели ожидается небольшой мороз без снега
Как отметил специалист, над европейской территорией России "бал правит антициклон" и в течение недели будет повышаться атмосферное давление, которое может стать рекордным к 20 ноября.