Спорт
Газета.RuНуждов обвинил главу СБР Драчева в нарушении регламента отбора
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов обвинил главу организации Владимира Драчева в нарушении регламента отбора в национальную команду.
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Нуждов заявил о нарушении критериев при формировании состава сборной России по биатлону
RT на русскомвчера в 19:46
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Названа дата встречи лидеров «нормандской четверки»
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