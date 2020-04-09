Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек

Всего в Нью-Йорке от короновируса нового типа погибли 5489 американцев, сообщает The New York Times. По всей стране число жертв заболевания приближается к 11 тысячам, а количество инфицированных превысило 380 тысяч человек.
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