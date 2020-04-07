Коронавирус
Взгляд.руРекордный скачок смертей от коронавируса произошел в штате Нью-Йорк
В штате Нью-Йорк за сутки выявлен 731 случай заражения новым коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.
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Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Здоровье
В Алтайском крае подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом
В Алтайском крае подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
Число умерших за сутки от коронавируса в США побило рекорд
Общее число скончавшихся достигло 12 722. Утверждается, что по количеству умерших за сутки 7 апреля стало рекордным.
Общество
Продуктовый набор из пяти картофелин и двух сосисок выдали в Карелии
Продуктовый набор из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки с жуком выдали малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью в Карелии.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Технологии
Mail.ru Group перезапустила ICQ
Версии для десктопа позволяют делиться изображением на своем экране - например, во время презентации или обсуждения рабочих вопросов.В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников.
Энергетика
Крупнейшая в мире нефтяная сделка не спасет цены на нефть
Если воспринимать события с оптимистичной точки зрения, факт экстренного совещания с участием министров нефти G20 говорит о том, что потенциальное участие в сокращениях добычи могут принять страны, не входящие в ОПЕК+.
Футбол
В «Локомотиве» пока не могут договориться о снижении зарплат
По данным «СЭ», переговоры о снижении зарплат между руководством и футболистами «Локомотива» по-прежнему не приносят результата.
Политика
Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней
На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
Авто
Самый дорогой Lada Xray Cross будет стоить дороже 1 млн рублей
По данным одного из столичных дилеров, на которого ссылается "Российская газета", Lada Xray Cross Instinct будет стоить 1 043 000 рублей, став самым дорогим автомобилем семейства.
Происшествия
В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»
Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Общество
В Нью-Йорке людей начнут хоронить в парках
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве
Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат.
Технологии
Фото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5
Вашингтон, 8 апреля 2020, 00:41 — REGNUM Компания Sony выложила в сеть фотографии геймпада PlayStation 5. Изображения были выложены 7 апреля в официальном блоге PlayStation.
Хоккей
Нападающий СКА Барабанов подписал контракт с «Торонто»
Наука
В России разработан новый менее травматичный метод лечения катаракты
Авто
Изменены сроки прохождения техосмотра
Политика
Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Космос
Новый цикл активности Солнца может начаться в апреле
Наивысшая активность нового периода наступит летом 2025 года, когда на Солнце будет насчитываться не менее 115 пятен, отметил Уоллес.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Авто
Названы имена АвтоВАЗа для новых моделей
В 2016 году запатентовано имя Kvest.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции.