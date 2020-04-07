Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руРекордный скачок смертей от коронавируса произошел в штате Нью-Йорк

В штате Нью-Йорк за сутки выявлен 731 случай заражения новым коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.
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В штате Нью-Йорк произошел рекордный скачок смертей зараженных коронавирусом

ТАСС14:09

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек

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Рекордный скачок смертей от коронавируса произошел в штате Нью-Йорк

Взгляд.ру13:35

Нью-Йорк обновил антирекорд по числу умерших пациентов с COVID-19 за сутки

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В штате Нью-Йорк произошёл значительный прирост жертв COVID-19

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Нью-Йорк отчитался о рекордном числе смертей от коронавируса

News.ru13:15

В штате Нью-Йорк произошёл рекордный скачок смертей из-за COVID-19

Говорит Москва13:36
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Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв

Lenta.ru 18:09
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Здоровье

В Алтайском крае подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18.
RT на русском 21:52
Шоу-бизнес

Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился

Ревизор.ру 11:00
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 03:08
Общество

Число умерших за сутки от коронавируса в США побило рекорд

Общее число скончавшихся достигло 12 722. Утверждается, что по количеству умерших за сутки 7 апреля стало рекордным.
Lenta.ru 22:03
Общество

Продуктовый набор из пяти картофелин и двух сосисок выдали в Карелии

Продуктовый набор из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки с жуком выдали малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью в Карелии.
News.ru 18:19
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Технологии

Mail.ru Group перезапустила ICQ

Версии для десктопа позволяют делиться изображением на своем экране - например, во время презентации или обсуждения рабочих вопросов.В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников.
ИКС вчера в 02:55
Энергетика

Крупнейшая в мире нефтяная сделка не спасет цены на нефть

Если воспринимать события с оптимистичной точки зрения, факт экстренного совещания с участием министров нефти G20 говорит о том, что потенциальное участие в сокращениях добычи могут принять страны, не входящие в ОПЕК+.
Вести.Ru 16:54
Футбол

В «Локомотиве» пока не могут договориться о снижении зарплат

По данным «СЭ», переговоры о снижении зарплат между руководством и футболистами «Локомотива» по-прежнему не приносят результата.
Спорт-Экспресс 10:12
Политика

Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней

На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
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По данным одного из столичных дилеров, на которого ссылается "Российская газета", Lada Xray Cross Instinct будет стоить 1 043 000 рублей, став самым дорогим автомобилем семейства.
Вести.Ru 12:36
Происшествия

В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»

Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
REGNUM 11:24
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
Общество

В Нью-Йорке людей начнут хоронить в парках

Аргументы недели вчера в 11:56
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве

Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат.
Вести.Ru 21:00
Технологии

Фото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5

Вашингтон, 8 апреля 2020, 00:41 — REGNUM Компания Sony выложила в сеть фотографии геймпада PlayStation 5. Изображения были выложены 7 апреля в официальном блоге PlayStation.
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Хоккей

Нападающий СКА Барабанов подписал контракт с «Торонто»

Pravda.Ru 09:40
Наука

В России разработан новый менее травматичный метод лечения катаракты

Недвижимость.RU 17:11
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Изменены сроки прохождения техосмотра

Каспий.Инфо 05 апреля в 10:00
Политика

Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Известия 06:34
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru 13:00
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Новый цикл активности Солнца может начаться в апреле

Наивысшая активность нового периода наступит летом 2025 года, когда на Солнце будет насчитываться не менее 115 пятен, отметил Уоллес.
Актуальные Новости 05 апреля в 00:44
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru вчера в 21:58
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МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Названы имена АвтоВАЗа для новых моделей

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Американский политик
Американский политический деятель, 56-й и ныне действующий губернатор штата Нью-Йорк. Ранее занимал пост министра жилищного строительства и городского развития США, затем - генерального прокурора Нью-Йорка. Член Демократической партии.
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