В штате Нью-Йорк за сутки выявлен 731 случай заражения новым коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

Рекордный скачок смертей от коронавируса произошел в штате Нью-Йорк

Политика В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.

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Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.

Технологии Mail.ru Group перезапустила ICQ Версии для десктопа позволяют делиться изображением на своем экране - например, во время презентации или обсуждения рабочих вопросов.В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников.

Энергетика Крупнейшая в мире нефтяная сделка не спасет цены на нефть Если воспринимать события с оптимистичной точки зрения, факт экстренного совещания с участием министров нефти G20 говорит о том, что потенциальное участие в сокращениях добычи могут принять страны, не входящие в ОПЕК+.

Политика Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.

Происшествия В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго» Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.

Происшествия Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат.

Технологии Фото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5 Вашингтон, 8 апреля 2020, 00:41 — REGNUM Компания Sony выложила в сеть фотографии геймпада PlayStation 5. Изображения были выложены 7 апреля в официальном блоге PlayStation.

Космос Новый цикл активности Солнца может начаться в апреле Наивысшая активность нового периода наступит летом 2025 года, когда на Солнце будет насчитываться не менее 115 пятен, отметил Уоллес.