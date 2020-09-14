Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги акциями Oracle
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Нью-Йоркская фондовая биржа остановила торги акциями Oracle после старта торговой сессии в понедельник, 14 сентября. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. По состоянию на 16:35 мск бумаги выросли на 4,33% — до $59,47.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
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