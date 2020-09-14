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РБК
РБК

Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги акциями Oracle

Нью-Йоркская фондовая биржа остановила торги акциями Oracle после старта торговой сессии в понедельник, 14 сентября. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. По состоянию на 16:35 мск бумаги выросли на 4,33% — до $59,47.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
Телеканал 360°22:23
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Oracle подтвердила, что указана как партнер в планируемой сделке по TikTok

Коммерсантъ12:04
REGNUM

Владелец TikTok отказался продать приложение Microsoft

REGNUM03:06
РБК

Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги акциями Oracle

РБК09:47
ТАСС

Администрация США изучит предложение компании Oracle о приобретении TikTok

ТАСС09:40
Lenta.ru

Oracle подтвердила покупку TikTok

Lenta.ru12:00
РИА Новости

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

РИА Новости21:49
Интерфакс

WSJ назвала Oracle Corp. покупателем американского бизнеса TikTok

Интерфакс21:26

МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБК12:17
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Лавров не видит оснований для уголовного дела по ситуации с Навальным

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на данный момент нет достаточных оснований для возбуждения следственными органами РФ уголовного дела в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.
News.ru11:01
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«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных

"Аэрофлот" сообщает, что принимает к перевозке комнатных прирученных животных, таких как кошки, собаки, птицы, а также собак кинологической службы в качестве особого вида нестандартного багажа c оплатой по специальному багажному тарифу.
Интерфакс11:18
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Актёр, давший голос Франклину из GTA 5, объяснил, почему GTA 6 до сих пор не вышла

Актёр Шон Фонтено, отдавший свой голос Франклину в GTA 5, рассказал, почему Rockstar так долго не выпускает GTA 6. По мнению «голоса Франклина», на выпуск игры такого уровня необходимо много времени.
Чемпионат10:42

Толмачев: я предлагал Алиханову сделать из Дома Советов библиотеку

Виталий Невар / Новый Калининград Глава Корпорации правительства Калининградской области Андрей Толмачев предлагал губернатору Антону Алиханову переоборудовать Дом Советов под библиотеку.
Новый Калининград.Ru14:17
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости12:42
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США задумались о сокращении России квот на продажу урана

Ранее США ввели антидемпинговую пошлину на прямые поставки российского низкообогащенного урана, и тем самым запретили российскому поставщику "Техснабэкспорт" заключать прямые контракты с американскими энергокомпаниями.
Труд14:07
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