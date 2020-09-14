Нью-Йоркская фондовая биржа остановила торги акциями Oracle после старта торговой сессии в понедельник, 14 сентября. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. По состоянию на 16:35 мск бумаги выросли на 4,33% — до $59,47.

С чего всё началось «Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft , выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности. Телеканал 360° 22:23