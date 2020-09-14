По данным источников, компания ByteDance Ltd. с большой долей вероятности пропустит крайний срок для продажи TikTok в США, установленный администрацией Дональда Трампа, после того, как Китай ввел новые нормы, усложнившие переговоры с участниками торгов – Microsoft Corp. и Oracle Corp.

С чего всё началось «Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft , выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности. Телеканал 360° вчера в 22:23