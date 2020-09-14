ByteDance может не успеть продать TikTok в США к крайнему сроку
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По данным источников, компания ByteDance Ltd. с большой долей вероятности пропустит крайний срок для продажи TikTok в США, установленный администрацией Дональда Трампа, после того, как Китай ввел новые нормы, усложнившие переговоры с участниками торгов – Microsoft Corp. и Oracle Corp.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
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