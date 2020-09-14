Торги бумагами Oracle на бирже Нью-Йорка возобновились
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14 сентября Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги акциями Oracle после того, как министр финансов США Стивен Мнучин накануне, 13 сентября, в интервью телекомпании CNBC сообщил, что администрация США изучит предложение Oracle о покупке американского подразделения китайского видеосервиса TikTok у его владельца ByteDance.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
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