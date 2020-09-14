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Ведомости

Торги бумагами Oracle на бирже Нью-Йорка возобновились

14 сентября Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги акциями Oracle после того, как министр финансов США Стивен Мнучин накануне, 13 сентября, в интервью телекомпании CNBC сообщил, что администрация США изучит предложение Oracle о покупке американского подразделения китайского видеосервиса TikTok у его владельца ByteDance.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
Телеканал 360°22:23
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Коммерсантъ

Oracle подтвердила, что указана как партнер в планируемой сделке по TikTok

Коммерсантъ12:04
Lenta.ru

Oracle подтвердила покупку TikTok

Lenta.ru12:00
РИА Новости

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

РИА Новости21:49
ТАСС

Администрация США изучит предложение компании Oracle о приобретении TikTok

ТАСС09:40
Газета.Ru

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

Газета.Ru05:12
РБК

Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги акциями Oracle

РБК09:47
Интерфакс

WSJ назвала Oracle Corp. покупателем американского бизнеса TikTok

Интерфакс21:26

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РБК12:17
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