Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать ей бизнес TikTok в США
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Американская компания Microsoft сообщила, что китайская компания ByteDance отказалась продавать ей американский бизнес TikTok.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
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