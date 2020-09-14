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Интерфакс
Интерфакс

Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать ей бизнес TikTok в США

Американская компания Microsoft сообщила, что китайская компания ByteDance отказалась продавать ей американский бизнес TikTok.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
Телеканал 360°вчера в 22:23
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По осени покупают: удастся ли американской Oracle приобрести TikTok

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Интерфакс

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Интерфаксвчера в 21:26
Lenta.ru

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РБКвчера в 09:47
ТАСС

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Коммерсантъвчера в 12:04

Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
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Раскрыто существование безжизненных алмазных планет

Специалисты Университета штата Вашингтон и Чикагского университета выяснили, что некоторые планеты с высоким уровнем углерода могут состоять из кремнезема или алмазов, однако в Солнечной системе подобные планеты не встречаются.
Москва 24вчера в 10:28
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РИА Новостивчера в 14:40
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Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
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Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

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RuNews24.ruвчера в 11:37
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