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РБК
РБК

Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги акциями Oracle

Нью-Йоркская фондовая биржа остановила торги акциями Oracle после старта торговой сессии в понедельник, 14 сентября. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. По состоянию на 16:35 мск бумаги выросли на 4,33% — до $59,47.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
Телеканал 360°22:23
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Oracle подтвердила, что указана как партнер в планируемой сделке по TikTok

Коммерсантъ12:04
Интерфакс

WSJ назвала Oracle Corp. покупателем американского бизнеса TikTok

Интерфакс21:26
РБК

Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги акциями Oracle

РБК09:47
ТАСС

Администрация США изучит предложение компании Oracle о приобретении TikTok

ТАСС09:40
Газета.Ru

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

Газета.Ru05:12
РИА Новости

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

РИА Новости21:49
Lenta.ru

Oracle подтвердила покупку TikTok

Lenta.ru12:00

МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБК12:17
145

МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомости02:48
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
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Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна12:01
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Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnsk14:05
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Германия и ОЗХО запутались в Навальном

Представитель МИД Германии Мария Адебар добавила, что в ОЗХО «взяли пробы материалов господина Навального и проведут процедуру по статье 38Е» на основании запроса Минобороны ФРГ.
Kadara.ru12:45
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Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Свой в доску

Tony Hawk’s Pro Skater всегда была аркадной серией, в которой можно перемахнуть через бассейн в прыжке, бесконечно скользить по перилам или упасть с большой высоты на колёсики скейта, не разбившись в лепёшку.
Игромания.ру07:39
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