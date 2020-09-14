Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Свой в доску

Tony Hawk’s Pro Skater всегда была аркадной серией, в которой можно перемахнуть через бассейн в прыжке, бесконечно скользить по перилам или упасть с большой высоты на колёсики скейта, не разбившись в лепёшку.