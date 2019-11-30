Футбол

Ставка TVСтавка TVНьюкасл Юнайтед — Манчестер Сити 2:2

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сити
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Джеймс Парк»
22′
Рахим Стерлинг
24′
Илкай Гюндоган
Йетро Виллемс
25′
53′
Фернандиньо
Жоэлинтон
Дуайт Гэйл
69′
69′
Рияд Марез
Бернарду Силва
70′
Давид Сильва
Фил Фоден
Хави Манкильо
73′
Аллан Сен-Максимен
Кристиан Атсу
80′
82′
Кевин де Брюйне
84′
Габриэл Жезус
Родри Эрнандес
Джонджо Шелви
88′
1 фото
Сити открыто показывает, что уже не собирается выкладываться в ЛЧ и сохраняет силы на АПЛ. Отрыв Ливерпуля увеличивается с каждым матчем, поэтому Сити нужно побеждать и делать это как можно увереннее. Сити выиграли 4 из 6 гостевых матчей, каждый из которых - минимум в 2 мяча.
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