Футбол

Ставка TVСтавка TVНьюкасл Юнайтед — Манчестер Сити 2:2

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сити
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Джеймс Парк»
22′
Рахим Стерлинг
24′
Илкай Гюндоган
Йетро Виллемс
25′
53′
Фернандиньо
Жоэлинтон
Дуайт Гэйл
69′
69′
Рияд Марез
Бернарду Силва
70′
Давид Сильва
Фил Фоден
Хави Манкильо
73′
Аллан Сен-Максимен
Кристиан Атсу
80′
82′
Кевин де Брюйне
84′
Габриэл Жезус
Родри Эрнандес
Джонджо Шелви
88′
1 фото
Ньюкасл Юнайтед на своём поле принимает Манчестер Сити. На мой взгляд фаворит в этой встрече очевиден и это естественно гостевая команда .
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