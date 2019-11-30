Ньюкасл Юнайтед

Общество Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.

Происшествия Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.

Политика Захарова сообщила о преследовании российских СМИ в Прибалтике Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские СМИ подвергаются преследованию в странах Прибалтики за историческую правду.

Политика «Нафтогаз» заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома» "Нафтогазу Украины" не удалось через суды добиться ареста активов "Газпрома" в Германии, Польше и Молдавии, чтобы взыскать компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, сообщил исполнительный директор "Нафогаза" Юрий Витренко в эфире украинского "Радио НВ".

Общество Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.

Происшествия В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Общество Загитова и Навка открыли «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и победительница Олимпийских игр 2006 года Татьяна Навка открыли каток для массового катания на Красной площади в Москве.