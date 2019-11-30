Футбол
Soccer.ruНьюкасл Юнайтед — Манчестер Сити 2:2
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Джеймс Парк»
|22′
Рахим Стерлинг
|24′
Илкай Гюндоган
Йетро Виллемс
|25′
|53′
Фернандиньо
Жоэлинтон
Дуайт Гэйл
|69′
|69′
Рияд Марез
Бернарду Силва
|70′
Давид Сильва
Фил Фоден
Хави Манкильо
|73′
Аллан Сен-Максимен
Кристиан Атсу
|80′
|82′
Кевин де Брюйне
|84′
Габриэл Жезус
Родри Эрнандес
Джонджо Шелви
|88′
|22%
|Владение мячом
|78%
|64%
|Процент точных передач
|88%
|3
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|7
|6
|Сейвы вратарём
|1
|3
|Офсайды
|3
|1
|Угловые
|10
|15
|Отборы
|9
|4
|Фолы
|6
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ньюкасл Юнайтед
Расстановка 5‑4‑1
1
Дубравка
19
Манкильо
18
Фернандес
2
Кларк
3
Дамметт
15
Виллемс
24
Альмирон
14
Хэйден
8
Шелви
30
Атсу
12
Гэйл
31
Сантана
2
Уокер
5
Стоунз
25
Фернандиньо
22
Менди
17
де Брюйне
8
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
16
Эрнандес
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри прокомментировал предстоящий матч 14-го тура АПЛ против "Ньюкасла".
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