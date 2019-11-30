Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 30 ноября 2019 года

Все прогнозы на АПЛ После травмы у "Ньюкасла" восстанавливаются Мэтт Ритчи и Джамал Ласселлс. «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 28 баллами.
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«Ньюкасл» — «Манчестер Сити», 30 ноября, прогноз на матч АПЛ

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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
РБК 14:29
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Впервые удалось сделать ЭКГ синему киту

Faktom 27 ноября в 15:29
Экономика

Минэкономики прогнозирует максимальную за 12 лет долю инвестиций в ВВП

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам года будет максимальной с 2007 года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.
Коммерсантъ 16:43
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Газета.Ru 04:04
Технологии

Автомобили инвалидов хотят оснастить системой для управления жестами

Регион online 07:35
Происшествия

Вертолет разбился рядом с Абрау-Дюрсо

Как сообщают РИА Новости, это был частный вертолет. На данный момент известно, что погиб пилот, его личность устанавливается.
Российская газета 03:15
Футбол

Слуцкий покидает пост главного тренера голландского «Витесса»

Российский тренер голландского футбольного клуба "Витесс" подает в отставку, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 17:31
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС 13:20
Шоу-бизнес

Семенович призналась, что делала операцию на груди

Бывшая участница группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад действительно перенесла операцию на груди.
Московский Комсомолец 12:45
Происшествия

Храм Преображения Господня загорелся в Балашихе

Известия 16:08
Футбол

Сборная России проведет товарищеский матч с Польшей

По информации генерального секретаря Польского футбольного союза Мацея Савицки, сборная России проведет товарищеский матч против команды Польши в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.Матч пройдет 2 июня.
Soccer.ru 15:22
Политика

Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР

Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
РИА Новости 14:31
Авто

Стартовали продажи большого кроссовера Chery Jetour X95

Под капотом большого кроссовера Jetour X95 от Chery находится 1,5-литровый мотор мощностью 156 л. с. при 230 Нм крутящего момента.
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Происшествия

Арестован экс-мэр Кирова Владимир Быков

Экс-чиновник отправлен под домашний арест. Ему вменяю получение взятки в размере 7,8 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено накануне.
Российская газета 10:06
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru 16:08
Гаджеты

Новый смартфон Huawei P40 Pro получит систему из восьми камер

Смартфон Huawei P40 Pro будет оснащён восемью камерами.
Ореанда-Новости 08:16
Общество

«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире

Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
РИА Новости 09:20
Общество

В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
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Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Шоу-бизнес

Ольга Бузова после фотосессии на шоу «План Б» хотела уйти из проекта

Ольга Бузова призналась, что после фотосессии на шоу "План Б" хотела уйти из проекта.
Актуальные Новости вчера в 13:27
Происшествия

Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов

Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Российская газета 05:18
Армия и оружие

При взрыве на севере Сирии погибли десятки протурецких боевиков

Взгляд.ру 15:46
Политика

В Севастополе задержали россиянку, работавшую на украинскую разведку

В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянку по подозрению в государственной измене.
ИА REX вчера в 03:45
Армия и оружие

В Казани модернизировали и отправили на испытания первый Ту-160М

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что военные получат первый серийный Ту-160М в 2021 году.
Татар-информ 28 ноября в 02:57
Футбол

В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака» за оскорбления Дзюбы

В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления МВД по противодействию экстремизму задержали шестерых болельщиков футбольного клуба «Спартак» за оскорбительные выкрики во время матча в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
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Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
РИА Новости вчера в 05:18
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«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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Ахмат — Рубин 1:1

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Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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