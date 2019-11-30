Футбол
LiveSport.ru«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 30 ноября 2019 года
Все прогнозы на АПЛ После травмы у "Ньюкасла" восстанавливаются Мэтт Ритчи и Джамал Ласселлс. «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 28 баллами.
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Экспресс на матчи 14-го тура АПЛ ~ Ньюкасл – Манчестер Сити / Челси – Вест Хэм
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