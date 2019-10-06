Футбол
ProstoProSport«Манчестер Юнайтед» на выезде потерпел поражение от «Ньюкасла»
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Джеймс Парк»
|3′
Фред
Деандре Йедлин
|15′
|30′
Скотт Мактомини
Фабиан Шер
|47′
Жоэлинтон
Энди Кэрролл
|56′
|60′
Диого Далот
Маркос Рохо
Мигель Альмирон
|65′
|66′
Хуан Мата
Мэйсон Гринвуд
Мэттью Лонгстафф
|72′
|78′
Маркос Рохо
Аллан Сен-Максимен
Кристиан Атсу
|83′
|86′
Эшли Янг
Таит Чонг
Мигель Альмирон
Эмиль Крафт
|90′
|31%
|Владение мячом
|69%
|70%
|Процент точных передач
|86%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|1
|Удары в створ ворот
|2
|3
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|6
|11
|Отборы
|8
|12
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ньюкасл Юнайтед
Расстановка 5‑4‑1
1
Дубравка
22
Йедлин
5
Шер
6
Ласселс
2
Кларк
15
Виллемс
17
Крафт
43
Лонгстафф
36
Лонгстафф
30
Атсу
7
Кэрролл
1
Де Хеа
16
Рохо
38
Туанзебе
5
Магуайр
44
Чонг
15
Перейра
39
Мактомини
26
Гринвуд
17
Фред
21
Джеймс
10
Рэшфорд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный и победный мяч на 72-й минуте провел Мэттью Лонгстафф. Команда Уле-Гуннара Сульшера не может выиграть уже три матча АПЛ подряд.
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