Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Манчестер Юнайтед» на выезде потерпел поражение от «Ньюкасла»

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Юнайтед
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Джеймс Парк»
3′
Фред
Деандре Йедлин
15′
30′
Скотт Мактомини
Фабиан Шер
47′
Жоэлинтон
Энди Кэрролл
56′
60′
Диого Далот
Маркос Рохо
Мигель Альмирон
65′
66′
Хуан Мата
Мэйсон Гринвуд
Мэттью Лонгстафф
72′
78′
Маркос Рохо
Аллан Сен-Максимен
Кристиан Атсу
83′
86′
Эшли Янг
Таит Чонг
Мигель Альмирон
Эмиль Крафт
90′
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный и победный мяч на 72-й минуте провел Мэттью Лонгстафф. Команда Уле-Гуннара Сульшера не может выиграть уже три матча АПЛ подряд.
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