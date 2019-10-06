«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный и победный мяч на 72-й минуте провел Мэттью Лонгстафф. Команда Уле-Гуннара Сульшера не может выиграть уже три матча АПЛ подряд.

Спорт день за днем

«Манчестер Юнайтед» на выезде потерпел поражение от «Ньюкасла»

Политика Украинцев массово лишают выданных в Венгрии паспортов Власти Венгрии повсеместно забирают выданные ранее украинцам паспорта.

Происшествия В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.

Политика ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорка российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил.

Экономика Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.

Политика Путин в компании Шойгу прогулялся по сибирской тайге Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу, на распространенных кадрах видно, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой, а также собирают грибы.

Общество Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика.

Политика Таксист отказался везти Порошенко после митинга в Киеве В Киеве таксист отказался подвозить бывшего президента Украины Петра Порошенко, который после акции на майдане решил покинуть площадь не на личном транспорте.

Технологии В «Билайне» подтвердили утечку базы данных абонентов ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") ведет расследование того, как база данных нескольких миллионов абонентов проводного интернета попала в Сеть.

Футбол Агент сообщил, что вместо Малкома в «Зенит» мог перейти Лаказетт Через несколько дней после отказа «Зенит» купил Малкома за 50 миллионов с зарплатой 7-8 миллионов евро в год.

Экономика ЦБ предложили убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков Ассоциация «Финтех» (создана по инициативе Банка России и объединяет основных участников рынка) передала в ЦБ предложения отправить новые ограничения для электронных кошельков под «регуляторную гильотину», о запуске которой регулятор объявил в сентябре.

Гаджеты Новый глава HTC назвал причины неудачи компании на рынке смартфонов Компания HTC потеряла большую часть своей доли на глобальном рынке смартфонов из-за того, что слишком медленно модернизировала аппаратную часть устройств.

Политика Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

Шоу-бизнес Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.

Политика Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Политика AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза» В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.

Авто Стоимость ОСАГО в России вырастет вдвое Стоимость полисов ОСАГО в России в 2020 году может увеличиться в два с лишним раза.

Общество Названы города России, лидирующие по уровню зарплат Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.

Происшествия Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.

Политика В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.

Происшествия Мужчина застрелил зятя в США после неудачного сюрприза В американском штата Флорида местный житель случайно застрелил своего зятя, который попытался устроить ему сюрприз, неожиданно приехав из Норвегии.

Происшествия В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.

Происшествия В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.

Политика Разведка США получила новые показания против Трампа Nation News сообщало, что Белый дом опубликовал разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Наука Названы самые безопасные страны при апокалипсисе В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.

Экономика Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.