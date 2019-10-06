Футбол
Советский спорт«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед»
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Джеймс Парк»
|3′
Фред
Деандре Йедлин
|15′
|30′
Скотт Мактомини
Фабиан Шер
|47′
Жоэлинтон
Энди Кэрролл
|56′
|60′
Диого Далот
Маркос Рохо
Мигель Альмирон
|65′
|66′
Хуан Мата
Мэйсон Гринвуд
Мэттью Лонгстафф
|72′
|78′
Маркос Рохо
Аллан Сен-Максимен
Кристиан Атсу
|83′
|86′
Эшли Янг
Таит Чонг
Мигель Альмирон
Эмиль Крафт
|90′
|31%
|Владение мячом
|69%
|70%
|Процент точных передач
|86%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|1
|Удары в створ ворот
|2
|3
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|6
|11
|Отборы
|8
|12
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ньюкасл Юнайтед
Расстановка 5‑4‑1
1
Дубравка
22
Йедлин
5
Шер
6
Ласселс
2
Кларк
15
Виллемс
17
Крафт
43
Лонгстафф
36
Лонгстафф
30
Атсу
7
Кэрролл
1
Де Хеа
16
Рохо
38
Туанзебе
5
Магуайр
44
Чонг
15
Перейра
39
Мактомини
26
Гринвуд
17
Фред
21
Джеймс
10
Рэшфорд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
Ньюкасл одержал вторую победу в чемпионате. Сороки с восемью баллами занимают 16-е место.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
Политика
Глава МВД Германии опасается повторения миграционного кризиса
Четыре года назад в ФРГ был пиковый момент миграционного кризиса: в страну прибыли 890 000 беженцев.
Аргументы и Факты 06:32
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости 15:35
Космос
NASA испытает свой первый электрический самолет
Прототип первого полностью электрического самолета X-57 Mod II прибыл в калифорнийский исследовательский центр NASA для проведения открытых испытаний.
BitCryptoNews 04 октября в 10:15
Политика
Поляки заставили жителя Львова съесть флаг украинских националистов
Народные новости вчера в 12:33
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске мальчик сделал первые шаги
Спасенный из завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин делает первые шаги.
ТК Звезда 08:25
Космос
В космос отправляют первый спутник-заправщик
«Целью» было решено выбрать спутник Intelsat, к которому должен пристыковаться первый в мире аппарат-заправщик, построенный специалистами Northrop Grumman.
Faktom 11:15
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал о борьбе с раком
72-летний британский музыкант Элтон Джон впервые рассказал о том, как боролся с раком простаты, о котором узнал два года назад.
РЕН ТВ вчера в 13:07
Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru вчера в 11:08
Футбол
Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над московским ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не собирается уходить в "Спартак".
Газета.Ru 18:15
Авто
Конкурент Tesla Model 3 от Polestar стал доступен для заказа в Европе
Tvoe-avto.com 14:17
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
Политика
Антонов заявил о необходимости обсуждения ситуации с размещением РСМД
США и России пора серьезно взяться за обсуждение ситуации вокруг размещения ракет средней и меньшей дальности, заявил в воскресенье посол РФ в США Анатолий Антонов.
РИА Новости 17:42
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости вчера в 03:59
Футбол
Венгер, Спаллетти или Раньери могут сменить Джампаоло в «Милане»
Среди кандидатов на смену специалисту выступают Арсен Верген, Лучано Спаллетти, Клаудио Раньери и Стефано Пиоли.
ProstoProSport 17:42
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие рост камней в почках
Медики назвали продукты, которые провоцируют отложение и рост камней в почках. Такая пища в большинстве своем богата на меламин.
Дни24 18:02
Интернет
В офисе Google открылось кладбище для «убитых» проектов
Как пишет издание The Verge, это своеобразное кладбище, вероятно, установили в фойе офиса Google в Сиэтле в преддверии жуткого праздника Хеллоуин.
Life.ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что актриса и ее близкие просят прекратить спекуляции вокруг ее состояния здоровья.
Газета.Ru 13:41
Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
Российская газета 04:28
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Авто
Обнародованы рублевые цены на «заряженные» BMW X5 M и X6 M
Компания BMW сообщила российские цены и комплектации «заряженных» кроссоверов X5 M и Х6 М. Новинки будут доступны в ограниченном исполнении Special Edition с фиксированным уровнем оснащения, а желающие как-то персонализировать модель будут вынуждены доплатить за версию Competition.
Тарантас Ньюс 04 октября в 02:59
Происшествия
На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей
РИА Новости 14:14
Культура
Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса
Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
Мойка78 16:30
Политика
Трамп обвинил Байдена в коррупции и сотрудничестве с Китаем
Дональд Трамп обвинил бывшего вице-президента США и своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена в коррупции и тесном сотрудничестве с Китаем.
Коммерсантъ 15:02