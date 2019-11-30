Футбол
Bobsoccer«Манчестер Сити» не удержал победный счет в игре с «Ньюкаслом»
"Ньюкасл Юнайтед" принимал "Манчестер Сити" в первой игре тура. "Сити" дважды вел в счете, но оба раза "Ньюкаслу" удалось отыграться. Команда Гвардиолы упустила победу на 88-й минуте матча.
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Джонджо Шелви — о голе в ворота «Сити»: «Я, наверное, сейчас герой в Ливерпуле»
Sportbox.RUвчера в 11:46
Выезд к «Ньюкаслу» – черная метка для «Сити». Теряют там очки в важнейшие моменты
Sports.ruвчера в 11:20
«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Ньюкаслом», пропустив на 88-й минуте
Чемпионатвчера в 09:22
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Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
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