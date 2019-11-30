Футбол

BobsoccerBobsoccer«Манчестер Сити» не удержал победный счет в игре с «Ньюкаслом»

"Ньюкасл Юнайтед" принимал "Манчестер Сити" в первой игре тура. "Сити" дважды вел в счете, но оба раза "Ньюкаслу" удалось отыграться. Команда Гвардиолы упустила победу на 88-й минуте матча.
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