"Ньюкасл Юнайтед" принимал "Манчестер Сити" в первой игре тура. "Сити" дважды вел в счете, но оба раза "Ньюкаслу" удалось отыграться. Команда Гвардиолы упустила победу на 88-й минуте матча.

«Манчестер Сити» не удержал победный счет в игре с «Ньюкаслом»

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