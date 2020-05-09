Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаУчредитель фонда помощи «Вера» госпитализирована с коронавирусом

Известный общественный деятель, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом. О своем состоянии она написала на личной странице в Facebook.
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Анна Федермессер
На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. К счастью, у моих друзей и помощников, Глеба Грицука и Димы Ганьшина, которые были со мной практически везде, тесты пришли отрицательные. Муж и старший сын - которые встречали меня дома, тоже здоровы. А я совсем расклеилась.
— Анна Федермессер, российский общественный деятельOnline47.ru 20:38

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Российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Член центрального штаба Общероссийского народного фронта. Награждена знаком отличия Российской Федерации «За благодеяние». Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения г. Москвы. Член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Член Правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.
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