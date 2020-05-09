Коронавирус
Российская газетаУчредитель фонда помощи «Вера» госпитализирована с коронавирусом
Известный общественный деятель, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом. О своем состоянии она написала на личной странице в Facebook.
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На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. К счастью, у моих друзей и помощников, Глеба Грицука и Димы Ганьшина, которые были со мной практически везде, тесты пришли отрицательные. Муж и старший сын - которые встречали меня дома, тоже здоровы. А я совсем расклеилась.
— Анна Федермессер, российский общественный деятельOnline47.ru 20:38
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Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
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Экономика
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Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным.
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Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
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Наука
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Наука
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Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
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Экономика
Парикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
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В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
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Единоборства
Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов
Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, которые завтра будут биться в Джексонвилле (штат Флорида, США) за титул временного чемпиона UFC в легком весе, провели дуэль взглядов и пожали руки без перчаток.
Российская газета 14:07
Общество
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ТАСС 11:48
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
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Сон Хын Мин завершил военные сборы в Южной Корее
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В ВОЗ предупредили о рисках для курильщиков из-за коронавируса
Курение может навредить больным коронавирусной инфекцией, и версия о способности табака защитить организм от COVID-19 больше похожа на легенду.
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Lenta.ru 13:44
Авто
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Компания Suzuki готовит к дебюту обновленную версию кроссовера Suzuki Vitara.
Новые автомобили 01:00
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
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«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
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Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
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Стоит сказать, что кроссовер Nissan Kicks, который продаётся на глобальном рынке, пользуется устойчивым спросом.
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В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
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В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей.
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В Калининграде силовики в масках, выбив окна, ворвались в квартиру женщины из-за комментария во «ВКонтакте»
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Общество
В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь
Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
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