На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. К счастью, у моих друзей и помощников, Глеба Грицука и Димы Ганьшина, которые были со мной практически везде, тесты пришли отрицательные. Муж и старший сын - которые встречали меня дома, тоже здоровы. А я совсем расклеилась.

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