Коронавирус
ТАССНюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
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На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. К счастью, у моих друзей и помощников, Глеба Грицука и Димы Ганьшина, которые были со мной практически везде, тесты пришли отрицательные. Муж и старший сын - которые встречали меня дома, тоже здоровы. А я совсем расклеилась.
— Анна Федермессер, российский общественный деятельOnline47.ru вчера в 20:38
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В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса
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В Калининградской области с 12 мая увеличат число дежурных групп в детсадах
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Клопс вчера в 14:45
Происшествия
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В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
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США назвали условие для продления договора СНВ
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
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Коммерсантъ 06 мая в 20:19
Общество
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В Московской области продлили режим самоизоляции до 31 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
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Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM вчера в 03:31
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Бывший советник президента «Локомотива»: причин для отставки Семина нет
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Дни24 вчера в 05:41
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Суд назначил штраф главвраччу больницы Екатеринбурга, лечившему пациентов с COVID на дому
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Все защитные маски после использования опасны для человека, а потому требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией.
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