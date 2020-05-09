Коронавирус
ТАССНюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
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Общество
Ограничения на въезд и выезд ввели в семи территориях Ставрополья
Власти Ставропольского края ввели ограничения на въезд и выезд на территории пяти районов, одного городского округа и одного города для снижения рисков распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 16:28
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Происшествия
СМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса
В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов.
РБК 01:49
Общество
Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:08
Общество
75 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области
На 9 мая в Самарской области выявили ещё 75 случаев заболевания коронавирусом.
Похвистнево-Информ 06:44
Общество
Световая надпись «Спасибо» украсила Бранденбургские ворота в Берлине
Бранденбургские ворота в Берлине украсила световая надпись «Спасибо».
Сусанин 06:55
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Политика
Путин на Соборной площади Кремля провел смотр Президентского полка
Президент Владимир Путин в День Победы провел смотр Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны (ФСО).
ТАСС 05:44
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM вчера в 03:31
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России
В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
Здоровье
Глава Астраханской области может принять решение о снятии ограничений
По мнению главного санитарного врача России, которое приводит Газета.ru, вариант поэтапного снятия ограничений «неизбежен», поскольку страна большая, ситуация в разных регионах складывается по-разному, а, значит, и выход из режима самоизоляции будет происходить с разной скоростью.
Канал 7+ вчера в 06:35
Общество
Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия вчера в 14:29
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Политика
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года и объединиться
РИА "Новости" Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал вспомнить об уроках 1945 года и напомнил, что именно единство привело к созданию Организации Объединенных Наций.
РЕН ТВ вчера в 22:52
Кино
Экранизацию «Возрождения» Кинга выпустят создатели фильма «Доктор Сон»
Стоит отметить, что Флэнеган и Мэйси ранее вместе работали над другой экранизацией книги Кинга — «Доктор Сон».
REGNUM 01:31
Хоккей
Дамир Шарипзянов и Сергей Толчинский стали игроками «Авангарда»
«Авангард» заключил контракты с защитником Дамиром Шарипзяновым (три года) и форвардом Сергеем Толчинским (два года), находившимися в статусе ограниченно свободных агентов, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат вчера в 09:00
Общество
В России снизился коэффициент распространения коронавируса
Москва, 9 мая 2020, 11:13 — REGNUM Коэффициент распространения коронавируса в России за прошедшие сутки составил 1,06, что является минимальным значением с начала распространения инфекции.
REGNUM 04:13
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня вчера в 07:45
Технологии
Илон Маск пообещал чипировать людей через год
Территория новостей вчера в 00:39
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer - по сюжету клипа артисты грабят казино с помощью завораживающего танца.
Anews 06:33
Происшествия
Неизвестные «заминировали» два самолета в Домодедово
Неизвестные заявили о минировании двух самолетов, которые вылетели из столичного аэропорта Домодедово.
Газета.Ru 06:35
Армия и оружие
ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе
Все случаи смертей и ранений мирных жителей в зоне конфликта в Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Украине территории.
Lenta.ru вчера в 12:33
Происшествия
Футболист признался в убийстве пятилетнего сына
Турецкий футболист Цевхер Токташ, выступающий в составе любительского клуба «Бурса Йилдирим Спор», признался в убийстве пятилетнего сына.
Lenta.ru 06:11
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 2520 пациентов
В Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 2520 пациентов.
RT на русском 03:33
Единоборства
Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство
Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
Pravda.Ru 07 мая в 10:44
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета вчера в 09:02