Коронавирус

ТАССТАССНюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
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Что случилось этой ночью: суббота, 9 мая

Интерфакс01:30

Основательница фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

Эхо Москвы03:04

Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом

Коммерсантъвчера в 20:14

Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом

РИА Новостивчера в 20:56

Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

ТАССвчера в 20:26

Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом

РБКвчера в 21:00

Учредителя фонда «Вера» Нюту Федермессер госпитализировали в Коммунарку с коронавирусом

Znak.comвчера в 19:28
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Газета.Ru 03:45
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У личной помощницы дочери Трампа обнаружили коронавирус

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Путин возложил цветы к Вечному огню

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Коммерсантъ вчера в 20:54
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На 9 мая в Тульской области зарегистрировано 86 новых заболевших коронавирусом

На 9 мая в Тульской области зарегистрировано 86 новых заболевших коронавирусом Фото из архива Myslo.
MySLO.ru 03:45
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В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
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Над Курском отменили полет авиации в День Победы

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Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

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Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пообещал отметить праздник после окончания пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:03
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Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок

Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
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С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
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Рами признался, что не знает имен игроков «Сочи»

Французский легионер «Сочи» Адиль Рами признался, что не знает имен своих одноклубников. Защитник находится в российском клубе с февраля.
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В Москве завершился воздушный парад Победы

РИА Новости 03:42
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Бывший советник президента «Локомотива»: причин для отставки Семина нет

Бывший советник президента московского "Локомотива" Лев Гоберман прокомментировал возможное непродление контракта с главным тренером "железнодорожников" Юрием Семиным.
Газета.Ru вчера в 18:48
Здоровье

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Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
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Авто

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Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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Издание Entertainment Weekly опубликовало новые кадры фэнтези-сериала «Проклятая», главным персонажем которого станет Нимуэ, будущая Владычица озера и одна из героинь легенды о короле Артуре.
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Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»

Экс-защитник "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал о договорном матче столичного клуба, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 02:21
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За приказ о коронавирусе накажут главврача больницы Кузбасса

Работодатель не имеет права наказывать сотрудника за то, что тот заразился коронавирусом.
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Валуев отреагировал на попадание Усика и Ломаченко в базу «Миротворца»

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о попадании украинских боксёров Александра Усика и Василия Ломаченко в базу данных сайта «Миротворец».
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Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.
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Российские космонавты поздравили ветеранов с Днем Победы с МКС

Российские космонавты записали поздравление с Днем Победы на борту МКС. Они пожелали всем народам объединиться для сохранения мира на Земле.
Телеканал 360° 00:18
Происшествия

В Башкирии шесть человек погибли при пожаре в деревне

Шесть человек погибли при пожаре в деревне Тимирово в Башкирии. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.
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Москва, 9 мая 2020, 01:43 — REGNUM Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
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Более 330 пациентов состоят на лечении в больнице в Коммунарке

332 пациента состоят на лечении в московской больнице в Коммунарке.
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Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
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Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

Один из наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 — утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
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На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку

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Анна Федермессер
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Член центрального штаба Общероссийского народного фронта. Награждена знаком отличия Российской Федерации «За благодеяние». Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения г. Москвы. Член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Член Правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.
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