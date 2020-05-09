Коронавирус
ТАССНюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
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Армия и оружие
Маршал в сердцах: «Ночные волки» принесли цветы к постаменту Коневу в Праге
В Праге европейский филиал «Ночных волков» возложил цветы к памятному месту, где месяц назад был снесён монумент маршалу Ивану Коневу, освободившему чешскую столицу от немецко-фашистских оккупантов.
Евразия Daily вчера в 01:25
Кино
Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале
Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
Политика
В Москве состоялся воздушный парад Победы
Парад традиционно закрывала шестёрка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России с помощью специального дыма.
Говорит Москва 03:59
Общество
На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 121 человека
Екатеринбург, 9 мая 2020, 11:08 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 121 случай выявления коронавируса.
REGNUM 04:08
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19
Врач Евгений Комаровский пояснил, что хороший иммунитет может защитить легкие от размножения в них коронавируса.
Газета.Ru 01:32
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Авто
Новый шламовоз на шасси Камаза защитит экологию
Разработчики уверены в том, что новая техника будет востребована представителями данной промышленности, которые постоянно занимаются переработкой и последующей утилизацией отходов, получаемых в результате газовой и нефтяной деятельности.
Car.ru вчера в 05:14
Политика
Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно
RT на русском 03:22
Общество
10 817 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
В России за сутки выявили 10 817 новых пациентов с коронавирусом в 84 регионах страны.
Известия 03:45
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Общество
В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5846, Подмосковье - 918, Санкт-Петербурге - 375, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
РИА Новости вчера в 03:34
Общество
В Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек.
РИА Новости 03:28
Происшествия
Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии.
Коммерсантъ 07 мая в 05:59
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии
Известия 02:02
Здоровье
12 новых случаев коронавируса зафиксированы в Крыму
Двое заболевших приехали из-за рубежа, 10 человек – это люди из уже известных очагов, которые контактировали с ранее заболевшими.
Вести.Севастополь 04:23
Общество
Определены сферы с выросшими зарплатами после отмены самоизоляции в России
После снятия ограничений в России из-за эпидемии коронавируса в некоторых сферах произойдет повышение зарплат.
Lenta.ru 04:58
Общество
За сутки в России выявлено 10 817 случаев заражения COVID-19
В России за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 10 817 человек.
Газета.Ru 03:51
Общество
Ограничения на въезд и выезд ввели в семи территориях Ставрополья
Власти Ставропольского края ввели ограничения на въезд и выезд на территории пяти районов, одного городского округа и одного города для снижения рисков распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 16:28
Происшествия
Число больных коронавирусом в Челябинской области перевалило за 1000
За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 91 человека. Всего в регионе зарегистрировано 1058 случаев заболевания.
Челябинск Сегодня 02:39
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
Наука
Международный конгресс «Суперкомпьютерные дни в России»
Конгресс охватит самый широкий круг представителей науки, промышленности, бизнеса, образования, государственных органов, учащихся – всех тех, кто связан с разработкой или использованием суперкомпьютерных технологий.
Наука и жизнь 06 мая в 07:43
Общество
Москвичей призвали носить маски и перчатки практически везде
Москвичей призвали носить маски и перчатки после 12 мая практически везде.
Lenta.ru вчера в 15:25
Экономика
В S&P прогнозируют рекордно высокий дефицит бюджетов регионов РФ
В России из-за пандемии COVID-19 дефициты регионов окажутся максимальными за последние 20 лет, сообщают эксперты из международного рейтингового агентства S&P, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:52
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России
В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
Общество
В Татарстане выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Татарстане за весь период коронавирусную инфекцию зарегистрировали у 1586 человек.
Московский Комсомолец 04:22
Общество
Российские суды начнут работать 12 мая
Российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса.
1743.ru вчера в 13:00
Общество
Жителей Ростовской области обязали носить маски на улице
В Ростовской области с 9 мая является обязательным ношение лицевых масок на улице.
Rostov.ru 02:00