Коронавирус

ТАССТАССНюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
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Что случилось этой ночью: суббота, 9 мая

Интерфакс01:30

Учредителя фонда «Вера» Нюту Федермессер госпитализировали в Коммунарку с коронавирусом

Znak.comвчера в 19:28

Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом

РБКвчера в 21:00

Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом

РИА Новостивчера в 20:56

Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

ТАССвчера в 20:26

Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом

Коммерсантъвчера в 20:14

Основательница фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

Эхо Москвы03:04
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Армия и оружие

Маршал в сердцах: «Ночные волки» принесли цветы к постаменту Коневу в Праге

В Праге европейский филиал «Ночных волков» возложил цветы к памятному месту, где месяц назад был снесён монумент маршалу Ивану Коневу, освободившему чешскую столицу от немецко-фашистских оккупантов.
Евразия Daily вчера в 01:25
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Кино

Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале

Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
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Политика

В Москве состоялся воздушный парад Победы

Парад традиционно закрывала шестёрка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России с помощью специального дыма.
Говорит Москва 03:59
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Общество

На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 121 человека

Екатеринбург, 9 мая 2020, 11:08 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 121 случай выявления коронавируса.
REGNUM 04:08
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Здоровье

Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19

Врач Евгений Комаровский пояснил, что хороший иммунитет может защитить легкие от размножения в них коронавируса.
Газета.Ru 01:32
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Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
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Авто

Новый шламовоз на шасси Камаза защитит экологию

Разработчики уверены в том, что новая техника будет востребована представителями данной промышленности, которые постоянно занимаются переработкой и последующей утилизацией отходов, получаемых в результате газовой и нефтяной деятельности.
Car.ru вчера в 05:14
Политика

Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно

RT на русском 03:22
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Общество

10 817 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

В России за сутки выявили 10 817 новых пациентов с коронавирусом в 84 регионах страны.
Известия 03:45
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
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Общество

В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5846, Подмосковье - 918, Санкт-Петербурге - 375, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
РИА Новости вчера в 03:34
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Общество

В Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек.
РИА Новости 03:28
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Происшествия

Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии.
Коммерсантъ 07 мая в 05:59
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Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
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Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии

Известия 02:02
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Здоровье

12 новых случаев коронавируса зафиксированы в Крыму

Двое заболевших приехали из-за рубежа, 10 человек – это люди из уже известных очагов, которые контактировали с ранее заболевшими.
Вести.Севастополь 04:23
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Общество

Определены сферы с выросшими зарплатами после отмены самоизоляции в России

После снятия ограничений в России из-за эпидемии коронавируса в некоторых сферах произойдет повышение зарплат.
Lenta.ru 04:58
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Общество

За сутки в России выявлено 10 817 случаев заражения COVID-19

В России за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 10 817 человек.
Газета.Ru 03:51
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Общество

Ограничения на въезд и выезд ввели в семи территориях Ставрополья

Власти Ставропольского края ввели ограничения на въезд и выезд на территории пяти районов, одного городского округа и одного города для снижения рисков распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 16:28
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Происшествия

Число больных коронавирусом в Челябинской области перевалило за 1000

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 91 человека. Всего в регионе зарегистрировано 1058 случаев заболевания.
Челябинск Сегодня 02:39
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
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Наука

Международный конгресс «Суперкомпьютерные дни в России»

Конгресс охватит самый широкий круг представителей науки, промышленности, бизнеса, образования, государственных органов, учащихся – всех тех, кто связан с разработкой или использованием суперкомпьютерных технологий.
Наука и жизнь 06 мая в 07:43
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Общество

Москвичей призвали носить маски и перчатки практически везде

Москвичей призвали носить маски и перчатки после 12 мая практически везде.
Lenta.ru вчера в 15:25
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Экономика

В S&P прогнозируют рекордно высокий дефицит бюджетов регионов РФ

В России из-за пандемии COVID-19 дефициты регионов окажутся максимальными за последние 20 лет, сообщают эксперты из международного рейтингового агентства S&P, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:52
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Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
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Общество

Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России

В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
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Общество

В Татарстане выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Татарстане за весь период коронавирусную инфекцию зарегистрировали у 1586 человек.
Московский Комсомолец 04:22
99
Общество

Российские суды начнут работать 12 мая

Российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса.
1743.ru вчера в 13:00
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Общество

Жителей Ростовской области обязали носить маски на улице

В Ростовской области с 9 мая является обязательным ношение лицевых масок на улице.
Rostov.ru 02:00
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Общество

Путин поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне

ТАСС 03:19
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Анна Федермессер
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Член центрального штаба Общероссийского народного фронта. Награждена знаком отличия Российской Федерации «За благодеяние». Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения г. Москвы. Член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Член Правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.
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