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Происшествия Фигурант «дела о беспорядках» в Москве подал иск о возмещении ущерба Как сообщалось, Фомину было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), однако 6 декабря стало известно, что его уголовное преследование прекращено за отсутствием состава преступления. 2

Политика В Сербии наградили российских военных, борющихся с коронавирусом В Белграде 12 российских военных специалистов, прибывших для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19, наградили медалями Министерства обороны Сербии «За исключительный вклад в обороноспособность страны».

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Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 2,6K

Шоу-бизнес Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья. 8

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