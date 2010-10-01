Коронавирус
КоммерсантъОАЭ направят два самолета с медицинской помощью в Чечню и Дагестан
Власти ОАЭ направят в Чечню и Дагестан два самолета с медицинской помощью для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае превысило две тысячи
У 30 процентов заболевших пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.
КП - Хабаровск вчера в 23:58
Единоборства
Минеев в первом раунде нокаутировал Пронина
Время МСК 10:15
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
Футбол
В России футбольные лиги могут получить новые названия
Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев объяснил, почему в скором времени российские футбольные лиги могут быть переименованы.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 04:22
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 19:07
Армия и оружие
Подлодка «Вепрь» будет передана Северному флоту в конце июня
Атомная подводная лодка «Вепрь» будет передана Северному флоту в конце июня.
Би-порт 07:21
Футбол
Эсекьель Гарай: В «Валенсии» пытаются дискредитировать меня
Спорт день за днем 09:29
Футбол
В Россию возвращается живой футбол
Еще один признак коронавирусной оттепели — в Россию возвращается живой футбол.
Вести.Ru 15:13
Общество
В Забайкалье выявили 33 новых случая заражения COVID-19
РИА Новости 28 мая в 23:01
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Армия и оружие
Пушилин прокомментировал обострение ситуации в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о планах ликвидировать административные органы республик Донбасса.
Pravda.Ru 03:57
Происшествия
В Мурманске девять улиц остались без электричества и воды
Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Мурманской области, предварительной причиной отключения стало короткое замыкание на подстанции.
Вечерний Мурманск 17:22
Общество
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко Участники акций собирали подписи за выдвижение на пост президента других кандидатов.
Экспресс газета 17:33
Происшествия
В Якутии украли деньги при реставрации памятника архитектуры
Уголовное дело по статье о мошенничестве завели в Якутии после проверки прокуратурой соблюдения закона при реализации национального проекта "Жилье и городская среда".
Pravda.Ru 29 мая в 09:37
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 29 мая 2020, 05:04 — REGNUM В Бурятии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1438, из них более половины зарегистрированы в Улан-Удэ.
REGNUM 28 мая в 22:04
Общество
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за грозы
В самое ближайшее время на Среднем Урале ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, крупный град, грозы и очень сильный дождь.
Телеканал ОТВ 13:49
Здоровье
Забайкалье за месяц стало лидером ДФО по приросту заболевших COVID-19
Забайкальский края с 1 по 31 мая по количеству выявленных заболевших COVID-19, занял по этому показателю первое место среди регионов ДФО.
Zabnews.ru 20:44
Футбол
Cемин объяснил причину своего ухода из «Локомотива»
Тренер Юрий Семин, который 31 мая покинул «Локомотив», заявил, что мешал руководству клуба своей работой и это привело к его расставанию с командой.
РБК 17:46
Армия и оружие
Украинский военный пропал на границе с Крымом
Военнослужащий ВСУ пропал на границе с Крымом. Об этом сообщает Военная служба правопорядка Украины.
Экономика сегодня 21:02
Наука
Причиной второго крупнейшего вымирания в истории стала пропажа озона
Замана 29 мая в 01:21
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru вчера в 06:57
Шоу-бизнес
Валерия прокомментировала данные об обращении за МРОТ
Певица Валерия прокомментировала сообщения о том, что ее супруг Иосиф Пригожин обращался в ФНС за помощью в виде МРОТ.
Известия 21:21
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ
Стали известны зарплаты самых высокооплачиваемых хоккеистов Континентальной хоккейной лиги.
Metaratings 06:02
Космос
Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру 28 мая в 18:55
Футбол
«Бавария» обыграла «Фортуну» в матче чемпионата Германии
Газета.Ru вчера в 14:35