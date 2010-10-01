Коронавирус
КоммерсантъОАЭ направят два самолета с медицинской помощью в Чечню и Дагестан
Власти ОАЭ направят в Чечню и Дагестан два самолета с медицинской помощью для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Принц Абу-Даби направит в Дагестан и Чечню самолеты со средствами защиты
Махачкалинские известиявчера в 15:05
Наследный принц Абу-Даби направит помощь Чечне и Дагестану по итогам разговора с Кадыровым
РИА Дербентвчера в 14:34
Рамзан Кадыров договорился с наследным принцем Абу-Даби об оказании помощи ЧР и Дагестану
ИА Грозный-Информвчера в 12:39
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Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
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Мороженое каждый день есть нельзя точно.
News.ru вчера в 23:47
Космос
Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor 30 мая в 15:33
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
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Российская газета вчера в 07:34
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Faktom вчера в 13:21
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Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым
Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело вчера в 10:03
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МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте
В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе.
РБК 30 мая в 10:08
Общество
Десятки новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Кузбассе
В инфекционных больницах остаются 349 пациентов с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.
REGNUM 00:18
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.
Известия 30 мая в 17:02
Общество
Правительство Сахалина не признало запрет на въезд в Оху
Южно-Сахалинск, 1 июня 2020, 07:19 — REGNUM Правительство Сахалина ответило скандальному мэру Охи Сергею Гусеву, который издал распоряжение о запрете на въезд в муниципалитет представителей региональной власти в рамках борьбы с коронавирусом.
REGNUM 00:19
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Происшествия
Дочь мэра Нью-Йорка была задержана за участие в протестах
Эхо Москвы вчера в 23:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Kaluga-poisk.ru 30 мая в 04:33
Политика
Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая
Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая.
Эхо Москвы 30 мая в 01:34
Общество
Названы повышающие риск заражения коронавирусом привычки
Помимо людей с хроническими заболеваниями и пожилых, риск заразиться коронавирусом возрастает у тех, кто употребляет алкоголь и курит.
Известия вчера в 23:21
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru вчера в 14:33
Экономика
Регионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей
Потребность регионов в дополнительных кредитах в 2020 году составит 500 млрд рублей, оценило рейтинговое агентство НКР.
Известия вчера в 17:00
Спорт
НХЛ выступила в поддержку протестующих против расизма
Отмечается, что НХЛ поддерживает тех, кто старается достичь расово справедливое общество и против тех, кто поддерживает расизм, ненависть, фанатизм и насилие.
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Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском вчера в 12:38
Армия и оружие
Три парада и более 50 шествий пройдут на территории ЦВО 24 июня
Три парада и более 50 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоятся на территории Центрального военного округа (ЦВО) 24 июня, сообщил в понедельник журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.
ТАСС 00:21
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Во время протестов у Белого дома Трампа увели в бункер
РЕН ТВ вчера в 22:45
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Сравнение графики The Last of Us 2 с ранней версией игры и первой частью
Ютубер Cycu1 сравнил графику The Last of Us 2 из недавней презентации State of Play с более ранними кадрами – разница оказалась существенной.
Cyber.sports.ru 29 мая в 11:22
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 30 мая в 07:28
Здоровье
Врач назвал группы риска по рассеянному склерозу
Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов перечислил категории людей, которые находятся в группе риска.
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В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
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BFM.ru вчера в 09:55
Общество
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 17:10
Футбол
Гасперини в игре с «Валенсией» был заражен коронавирусом
Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что он был болен COVID-19 в ходе ответной игры Лиги чемпионов против «Валенсии», отмечает Football Italia.
ProstoProSport 00:11
Здоровье
Риск передачи коронавируса в больнице и магазине сравнили в Минздраве
Как заявила Семенова в эфире телеканала «Россия 24», сравнивая вероятность заражения коронавирусом нового типа в больнице и магазине, то повышенный риск будет в последнем.
Любимый город вчера в 15:00