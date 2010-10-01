Власти ОАЭ направят в Чечню и Дагестан два самолета с медицинской помощью для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

ОАЭ направят два самолета с медицинской помощью в Чечню и Дагестан

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