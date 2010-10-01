Из Объединенных Арабских Эмиратов в Чечню и Дагестан прибудут два самолёта с медицинским оборудованием и медикаментами для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

ОАЭ направят два самолёта в Чечню и Дагестан с медицинским снабжением

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