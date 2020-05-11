Энергетика

REGNUMREGNUMОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи

Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов. В итоге ОАЭ снизят общий объём нефтедобычи на 822 тысяч баррелей в сутки.
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

Саудовская Аравия начала спасать нефть в одиночку

Lenta.ru09:50

ОАЭ в июне дополнительно сократят добычу нефти

Коммерсантъ13:17

Кувейт сократит суточную добычу нефти в июне дополнительно на 80 тыс. баррелей

ТАСС12:29

Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ дополнительно снизят нефтедобычу в июне

РБК14:19

Кувейт в июне снизит нефтедобычу на 80 тыс. б/с дополнительно к квоте ОПЕК+

Интерфакс10:21

Reuters: Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу нефти в июне

Ведомости08:42

Саудовское Минэнерго предписало Aramco дополнительно сократить добычу нефти

Московский Комсомолец08:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 14:30, Ашберн

Комментарии

Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
147
Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:01
209
Общество

В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски

За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
2K
Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
104
Общество

Путин подписал указ о мерах по поддержке семей с детьми

Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по поддержке семей с детьми.
РЕН ТВ 10:57
8
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
106
Шоу-бизнес

Гуф обвинил Кети Топурию в предательстве

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, обвинил свою бывшую девушку Кети Топурию в предательстве.
RT на русском 05:37
1
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
283
Экономика

Bloomberg сообщил о планах ЦБ России напечатать 1,5 трлн рублей

ЦБ России намеревается напечатать порядка 1,5 трлн рублей, что может произойти уже в мае.
Актуальные Новости 03:07
5
Общество

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК 12:27
Политика

С 12 мая нерабочий режим в России завершается

Президент признал, что нерабочий режим нанес сильный удар по разным отраслям экономики.
LentaChel.ru 09:29
Общество

В Петербурге вводят масочный режим

Напомним, ранее режим самоизоляции продлили в Москве и Подмосковье. С 12 мая в столице и области также вводят обязательный масочный режим.
НТВ 09 мая в 16:53
1,1K
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
304
Политика

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в стране

В Крыму режим самоизоляции всех граждан продлен до 31 мая.
ИА Крыминформ 09:27
58
Общество

В Челябинской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

Ограничения сохранятся, но в конце следующей недели будут рассмотрены варианты смягчения режима в зависимости от ситуации, – заявил Алексей Текслер.
Губерния (г. Челябинск) 11:17
64
Политика

Еврокомиссия может ввести санкции против Германии

Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
350
Экономика

Киргизия попросила Россию снизить цены на газ

Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркин Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком.
Коммерсантъ 06:03
44
Спорт

Цифровая конференция Ubisoft пройдёт аж 12 июля

Цифровая пресс-конференция Ubisoft под названием UbiForward начнётся 12 июля в 20:00 МСК.
Игромания.ру 12:19
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru вчера в 09:11
925
Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
314
Общество

Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом

Россия обогнала Италию и Великобританию и вышла на третье место по числу больных COVID-19 в мире.
Коммерсантъ 03:36
2,5K
Происшествия

В Москве произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом

Вести Подмосковья вчера в 01:17
1,4K
Общество

Путин не стал продлевать режим нерабочих дней в России

Владимир Путин сегодня провел совещание по коронавирусу.
1743.ru 09:45
Общество

Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
242
Общество

Туристический сезон в России еще может состояться

Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
1K
Здоровье

В Америке обнаружили новое смертельное следствие коронавируса у детей

Трое детей погибли в штате Нью-Йорк из-за воспалительного синдрома, предположительно связанного с коронавирусом.
ForPost 09:57
9
Фигурное катание

Хореограф группы Тутберидзе: академия Плющенко плюет нам в лицо

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о своем резонансном комментарии относительно ухода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 12:47
13
Общество

Россиянам ответили на главные вопросы о масочном режиме

Постоянный представитель губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александр Горбылев в интервью телеканалу "360" ответил на самые распространенные вопросы о масочном режиме, который в столице и области начинает действовать с 12 мая.
РИА Новости 11:48
Кино

Мнение зрителей относительно ранних цифровых премьер разделилось

Всего в период с 30 апреля по 3 мая было опрошено больше двух тысяч человек — 53% считают, что ранние цифровые премьеры уместны в период пандемии коронавируса, однако после её окончания кинорелизы должны вернуться в привычный формат.
Игромания.ру 10:27
Происшествия

В Петербурге из-за скачка напряжения «взорвался» тротуар

REGNUM 13:43
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное